宏碁（2353）日前以近15億資金，承接由指紋辨識IC廠神盾（6462）釋出的驅動IC廠敦泰（3545）部分持股，於19日盤後交易後、宏碁共入股敦泰3.58％，此舉也引發市場對雙方合作效益的關注。宏碁創辦人施振榮今（21）日表示，「很多投資是看長期的」，系統公司與IC的關係十分密切，未來也希望雙方能在合作上有所發揮。

由於施振榮同時具有神盾及宏碁的董事身，因此不論是神盾、還是宏碁就相關敦泰股權買賣而召開的臨時董事會，他與同樣身為宏碁董事的長子施宣輝，皆必須迴避該案討論。

業界關注宏碁入股敦泰，是否有助其緩解目前的缺料問題，施振營直言「當然希望」，但還是要依實際情況評估。面對整體電子產業的零組件缺料問題，他認為大家都遇到同樣的問題，近期陸續有跨國企業專機來台催料，顯見缺料情況的嚴重性。

不過他也指出，重覆下單在缺貨的市況中屬是常態，他認為供應端多已能有效掌握這些心理因素造成的情況。

(工商 )