鐵太魯閣號事故，讓工地安全問題受到關注。賴清德副總統今天提出兩大問題，呼籲營造業者與政府合作共同解決。他說，政府有決心解決及改革營造業所面臨的問題，中央會與地方攜手合作，補全制度有缺失的地方，讓監督、管理及查核都能更加落實。

清德今天出席「第6屆優良工地主任表揚典禮」表示，工地主任要得到這個獎項，非常不容易，一年365天中要能耐得住烈日，也要能經得起風雨的考驗，並為環保及安全把關。得到獎項固然是個人的榮譽，其實也是對公司的肯定。

賴清德說明獎項背後有一個更重要的目的，就是希望讓每一位得獎人的事蹟，能夠成為其他工地主任學習的榜樣，透過良性的學習，讓工地主任的專業能夠更加提升、營造品質也能更加進步，確保工地的安全。

工地主任是整個工地的靈魂人物，除了非常忙碌、要跟勞工一起打氣之外，也承擔很大的責任，特別是安全方面，他舉例，日前台灣發生太魯閣號事件之後，工地主任的重要性更得到社會的重視，今天頒發的獎項也格外顯得有意義。

賴清德強調，政府有決心要來解決、改革這方面的問題。他也請所有營造業者共襄盛舉一起來解決這些問題。在制度的改革方面，中央與地方會攜手合作，讓整個制度有缺失的地方能夠補全，不論是監督或是管理，甚至查核，都能更加落實。

他也期勉所有營造業，在品質、安全、環保、供給及成本等五大訴求，都要面面俱到，不能只重成本，而忘記了安全；也不能只重安全，而沒有顧慮到供給與品質，必須要五大原則面面俱到。如果能做到這個境界，相信國人對營造業、對工地主任一定會更加有信心，也會更加肯定，「我們大家一起努力」。

賴清德也提出當前面臨的兩大問題，希望政府與營造業共同合作協助解決，第一是目前營造工人不足的問題，相較以往，各領域的工人普遍缺乏；第二是台灣營造業已具備相當水準，未來應該要走向國際，與國際接軌，「讓我們營造的品質能夠達到國際水準，這是下一個要努力的方向」。

他也代表蔡英文總統感謝營造業全體的努力，「如果沒有業者不眠不休、辛苦付出，台灣的建設恐怕就會停擺」。並強調，為了台灣的未來，我們的建設要持續，希望大家能夠再接再勵、一起進步，相信台灣一定可以越來越好。

(中時 )