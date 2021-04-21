28歲日本網紅Marty靠著驚人的減肥毅力爆紅，過去她曾經胖到90公斤，不但遭那時的丈夫嫌棄，最後還被拋棄，下定決心減肥後，她狂瘦40公斤，搖身一變性感正妹，還每個月都會收到告白，如今她不禁成為減肥顧問，更發展新事業，正能量在IG上吸引了5.3萬追蹤者。

Marty在16歲以前其實身材苗條，但因為到加拿大留學承受巨大壓力，讓她一路胖到74公斤，就算和學生時期的男友結婚，要穿上婚紗她也十分做自己，不願意減肥，婚後更是放飛自我，半年內體重就達到人生巔峰的90公斤，直到26歲她想生孩子，到醫院檢查才發現她罹患多囊卵巢症，必須先瘦下來才有機會懷孕。

Marty的身材產生驚人變化。(圖/翻攝自IG)

當初穿上婚紗的模樣和現在判若兩人。(圖/翻攝自IG)

Marty的丈夫因此提出離婚，甚至口出惡言，「我不覺得妳是一個女人！」讓她陷入人生低潮中，下定決心要瘦下來，一開始她先採取飲食控制，再慢慢配合有氧運動，半年內就瘦了30公斤，整個人搖身一變，開始有許多男性對她表達愛意，而Marty也沒有因此鬆懈，又加入重訓讓身材更結實。

Marty對自己更有信心，還有了疼愛她的男友。(圖/翻攝自IG)

經過長達1年半的時間，如今Marty已經瘦到49.8公斤，瘦身成功後她變得更有自信，不但成為減肥顧問幫助其他人，更是小有名氣的網紅，Marty也時常在IG曬出和一名男子的親密合照，不少網友猜測男方就是她的男友，羨慕她瘦下來的人生大翻轉，事業和愛情都得意。

(中時新聞網)