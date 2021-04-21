新竹市端午龍舟賽去年因新冠肺炎疫情停辦，市府21日在製造龍舟和船槳的萬昌造船廠，由副市長沈慧虹宣布今年恢復舉辦，邀請勇奪黑豹旗全國高中棒球大賽第四名的成德高中體育健將下戰帖，號召各方好手組隊參賽，就有機會把最高獎金6萬元抱回家。

市府城銷處長顏章聖表示，2021新竹市龍舟競賽，端午節連假在南寮舊漁港盛大登場，考量選手平日上班時間無法練習，今年特別規畫橫跨2個周末的練習時段，並開放夜間練習，讓選手有更充裕的時間準備，帶來更競爭激烈的龍舟競賽。

市府在龍舟賽招募隊伍活動中邀請特色隊伍亮相，成德高中表示，體育班學生除棒球訓練外，也透過各種活動強化體能，當然不能錯過新竹市最具代表性的傳統龍舟競賽，藉此發揮同舟共濟的團隊精神。

最特殊的是，平均年齡68歲、全員加起來超過千歲的「清華大學教育推廣中心樂齡研究苑」，領隊林教授強調，學員們訓練划龍舟不只為了這場比賽，更是為往後的健康鋪路，鼓勵沒划過龍舟的民眾都可以報名嘗試，養成運動習慣。

城銷處表示，今年參賽隊伍除傳統勁敵新竹市消防局和市警局外，還有園區工程師、協會、學校及國外人士，更有平均年齡不到18歲的高中生隊伍及「樂齡」隊伍。

龍舟預賽及決賽分別在6月13日及14日舉辦，分為社會團體組、機關學校組、大學院校及高中學生組、地球村（國際友人及社區團體）組、女子組等5組，報名即日起至5月10日，採網路報名，市府歡迎各方好手組隊體驗這場精彩的傳統盛事。

(中時 )