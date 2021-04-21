許瑋甯今(21日)遭週刊爆料已恢復單身，且不是情變而是婚變，小倆口去年底離婚，結束短短2年婚姻，對此，許瑋甯經紀人也回應了「謝謝大家關心」。

許瑋甯和攝影師男友劉又年穩定交往4年，之前還一度傳出秘婚消息，不過她都沒承認，未料近日她在宣傳電影《當男人戀愛時》，對於感情問題不像過去大方放閃，而是不多透露，甚至還說出目前沒有對象，外界猜測兩人已分手。

而現週刊更爆料她其實是離婚，對此，許瑋甯經紀人回應《中時》，：「之前也回應過，瑋甯一向都是專注在工作，私人的感情問題就不多回應了，謝謝大家關心」，沒承認也沒否認。

《鏡週刊》今爆料，許瑋甯友人證實她和劉又年去年底已經離婚，婚姻僅維持短短2年，分開原因是她們多半分隔兩地，沒有時間去磨合相處觀念與模式，越相處越發現彼此的差異性大，現因為疫情關係，更無法有效溝通，最後兩人保持理性協議，和平做出離婚決定。

許瑋甯過去曾表示，和劉又年喜愛「平凡生活」，跟一般人一樣的日常，會看電影、聊音樂或生活瑣事等，看來很享受「平淡就是幸福」的相處模式

(中時 )