明明是親生骨肉卻不能帶回家！今（21）日凌晨，臉書帳號「Wenchung Lu」的盧姓網友發布一支求救影片，提及自己今（2021）年1月9日，好不容易尋得代理孕母，在烏克蘭喜獲麟兒，豈料台灣卻不願承認這段俄羅斯婚姻，並給予寶寶出生證明，因此這對父子若想返家，只得盧先生獨自返台，拋下寶寶在異地，辦理領養手續或前往禁外國人入境的俄羅斯面試，可這些流程前後保守估計要花長達7、8個月的時間，這讓盧先生百般不捨，忍不住向政府公開喊話「讓我們趕快回台灣」，盼自己跟兒子的窘境，能以個案方式簡化處理。

苦求不到孩子出生證明，盧先生發布求救影片，盼台灣政府伸出援手。（影／臉書《Wenchung Lu》）

據盧先生臉書發出的海外影片，今年1月9日，他透過代理孕母歡喜生下一子，同月16日，本來滿心期待前往烏克蘭要接走寶寶，卻沒料到，這一去就被困住長達3個多月，原因是寶寶出生證明的相關資料，受當地疫情嚴峻影響，一半以上服務人員都感染新冠肺炎，導致「辦理文件的辦公室關閉，只能用預約或郵寄的方式處理」，讓盧先生十分無助。

如今一波三折的文件，好不容易按法律流程處理好，盧先生卻又碰上駐俄羅斯代表處不給孩子辦理護照的問題，「因為是代孕的，然後是在烏克蘭這邊結婚的。」

說到這，盧先生不禁情緒激動，訴說自身難處，直言「現在只差小孩的出生證明，需要做驗證，但公家機關都開開關關，非常的麻煩，結婚證書也要到外交部做驗證，雖然代表處可以幫忙，但他們不會承認在俄羅斯的婚姻，這部分還要通過面試，不過因疫情緣故，根本無法進去（俄羅斯）；又就算採用代表處提供「返台辦理認養」的方法，盧先生左思右想都覺得行不通，因為「回去跑法院、辦理認養這些程序，至少需要花上7、8個月以上，我真的非常捨不得把自己的小孩子丟在這裡」。

不僅如此，長期旅居海外的盧先生還碰上經濟窘境，無奈表示「當然說，我們可以辦理烏克蘭的護照，但這也要花好幾個月時間，而且我身上現金也只剩下幾千塊，買他的奶粉都快不夠了，然後這邊的ATM又不能領錢，所以真的不知道該怎麼辦。」多重困境都令他痛哭流涕。

該臉書影片一出，非常多網友為之動容，希望藉由一己之力幫助這對父子回家，紛紛留言幫高調，直至今（21）日下午1時30分該文也已獲得22次分享轉發，盼政府能盡早伸出援手，為他們尋得解決之道。

(中時新聞網)