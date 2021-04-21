房價過高成為近年來不變的民怨之首，民進黨立委賴惠員今在立法院質詢蔡政府房屋政策舵手、內政部次長花敬群時，拋出「首購族頭期款政府幫你出」主張，結果引來花敬群冷笑「你幫他出，房價一定會更高啦」。

引發關注的是，儘管花敬群直接否定政策的可行性，但這項主張也引來內政委員會召委莊瑞雄共鳴，直言自己前陣子其實也有類似想法，連國會辦公室的助理也都很關注，因此他會找時間再召集內政部、營建署在委員會做專案報告。

在央行透過低利帶頭刺激房市的環境下，根據最新統計，以北台灣為例，今年第一季新成屋、預售屋平均成交價全面走揚，基隆、新竹改寫歷史新高價，台北、新北及桃園則創下反彈以來最高點，北市每坪均價更暌違5年重返9字頭。

對此，今天立法院的內政委員會，儘管主題為審查都市計畫法修正草案，但「房市」仍是不少朝野立委的聚焦重點。

國民黨立委林思銘質詢指出，政府說8年要蓋20萬戶社會住宅，其中在民國113年前要達成12萬戶；問題是，現在已經是民國110年，政府只完成4萬戶，是要如何才能在2年多內趕完剩下的8萬戶？

對此，花敬群說，所謂的20萬戶，不是完工，是興建中或發包的數字，預計今年會再完成1萬5千戶，明年及後年都要完成2萬戶。

由於花敬群提出今年1.5萬、明年2萬、後年2萬的目標，加上現有的4萬戶，加總不過為9.5萬戶，距離12萬戶的目標仍有2.5萬的落差，讓林思銘追問「所以政策不會跳票嗎？」花敬群仍重申目標數字，並強調「應該不會跳票才對」。

民進黨立委莊瑞雄質詢時則說，現行租屋市場中，不少房東訂定的用電價格為每度電5至6元，雖然是低於內政部定型化契約的標準，但這等於是每個月都採用夏季電費收款，形同賺租金還要賺電費，要求內政部檢討。

對此，花敬群強調，當初訂標準時「心理毛毛的」，因為不同度數就會有不同計價，沒辦法把限制訂得太低，「但我知道你的想法，我回去後會再檢討」。

民進黨立委賴惠員質詢時更直接詢問，政府到底要怎麼幫年輕人買得起第一間房子？能否在20萬戶社會住宅之外，重啟興建合宜住宅，也就是過去的國宅？對此，花敬群強調，政府努力提出租金補貼，目前全國已有11萬戶接受政府租住；至於國宅，他不置可否地說「到最後還是會賣出去嘛！」

對此，賴惠員以自已為例表示，現在的年輕人面對房價這麼高，她的小孩如果要在台南買房子，頭期款可能都要200萬、300萬，這都需要父母親的資助；過去1年，六都房價更是非常明顯的上漲，讓首購族是更難以負擔。

因此，賴惠員接著說，根據金融研訓院在2020年10月公布的資料顯示，有將近20％的台灣民眾，無法在1個禮拜內拿出10萬元；也有47％是收入與支出無法打平。所以，首購族的買房頭期款，有沒有辦法、機會由政府幫忙出？

花敬群聽聞後面有難色地說，「這個難度非常、非常的高，而且幫你出的方法，是給你錢，還是幫你把房價打下來、打低一點？」

當賴惠員回說「政府幫忙出」，花敬群冷笑回說「你幫他出，房價一定會更高啦，一定是這樣的。」

這時，賴惠員表示，不只是她，連國會辦公室的助理也都很期待政府是否能有類似的作為，「那我再私底下邀請你到我辦公室，跟我的助理一起聽聽你的高見」。結果，質詢結束後，擔任委員會召委的莊瑞雄開口說，「幫年輕人首購出頭期款，不是只有你的助理，我也是這樣想。」

莊瑞雄直言，連他的助理也都很關心年輕人買房子的問題，「如果次長你認為幫年輕人出頭起款，會造成房價上漲，那不用私底下就教，我直接找個時間，請營建署一起來在委員會開專案報告」。他強調，原本半個月前他就想就此問題就教內政部，所以希望能讓各方有機會聚焦，「就請內政部針對這個問題先預作準備。」

(中時 )