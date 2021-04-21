「彩墨飛揚」畫展即日起至10月20日止，展於分局3樓長廊，民眾僅限預約參觀。（張妍溱攝）

展出品有山川壯闊的山水畫，更有婉約細緻的花鳥工筆畫。（張妍溱攝）

台中市警第二分局與大台中警察之友會、警友會第二辦事處，體恤員警工作辛勞，日前邀請國內知名水墨畫家林美齡於分局3樓藝文長廊展出「彩墨飛揚」個展，共展出31幅水墨創作，作品有山川壯闊的山水畫，更有婉約細緻的花鳥工筆畫，不僅提升同仁人文氣息，也讓洽公民眾感受藝術之美。

林美齡這次展出31幅水墨創品，有山川壯闊的山水畫、婉約細緻的花鳥工筆畫，師承台灣風格派葛憲能大師，又先後跟隨國內知名水墨名家習畫，這次畫展以寫意山水為主，牡丹花鳥為輔，作品不僅蘊含清新之氣，更有超塵脫俗之細緻，在墨韻、意境與氣勢3者間，完美達到視覺上的平衡。

台中市警第二分局指出，透過台灣美術文化交流協會理事長楊志文穿針引線，邀請水墨大師林美齡舉辦為期半年的個展，透過大師的創作，每一張作品為紓解員警工作壓力及洽公民眾緊張情緒，並提升辦公場域的藝文氣息。

「彩墨飛揚」畫展即日起至10月20日止，展於分局3樓長廊，民眾僅限預約參觀，另安排空間規劃及導覽，基於防疫期間，仍加強各項防疫措施，落實體溫量測、實名登記及全程配戴口罩等措施。

台中市警第二分局長蔡元戎表示，警察長年致力於推動治安、交通及為民服務等工作，防疫期間更扮演重要角色，任務十分繁重，期盼藉由林美齡老師的彩墨飛揚創作中生命張力，洗滌同仁身心靈的疲憊，也轉化為安定社會的重要力量。

(中時 )