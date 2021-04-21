公路總局第三區養護工程處人員疑涉浮報不實工項案，台東地檢署20日指揮21名廉政官搜索，傳訊10名相關人員，訊後高姓公務員和楊姓廠商犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，准予具保候傳，兩人分別以5萬元和10萬元交保。

台東地檢署21日表示，2020年廉政署接獲檢舉，公路總局第三區養護工程處助理工程員於2018年間辦理台9線南迴公路災修工程業務，涉嫌浮報不實工程詐領請款。

地檢署由邱亦麟、莊琇棋、林永及陳金鴻等檢察官採團隊辦案方式，指揮廉政署南部地區21名廉政官，搜索大武工務段辦公室、太麻里監工站職務宿舍以及廠商辦公室等共5處，並調取相關檔卷，查扣核銷紀錄、帳冊、行動電話等相關證物，傳訊被告高姓公務員、楊姓廠商及相關證人共10人。

台東地檢署主任檢察官曾揚嶺表示，經訊問後，高、楊2人涉犯刑法第216條、同法第213條行使公務員登載不實文書等罪嫌犯罪嫌疑重大，詐領金額數10萬元，分別諭知新台幣5萬元、10萬元具保候傳，其餘證人請回，將持續擴大深入追查，以釐清全案案情。

東檢說明，公務員的貪瀆行為，嚴重危害國家行政的廉潔性，更腐蝕國民對於公務員不可收買性與執行公務依法行政的信賴。東檢檢察長陳松吉呼籲，公務員執行公務，應廉潔自持、恪遵法律規範，切勿心存僥幸，而圖謀個人不法利益，將持續辦理肅貪案件，以正官箴。

(中時 )