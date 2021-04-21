26歲蔡姓男子，本月初搭乘捷運返家，不慎將手機遺失，他自己也忘記放在何處，情急下只好返回捷運站請求捷運警察協助，捷警花費2、3小時尋找，打電話詢問美食街服務台，捷運站服務台，最後在南港站附近的影城尋獲，經由捷警陪同蔡男確認，找回遺失的手機。

捷運警察隊警員擔服巡邏勤務，獲報捷運後山埤站有市民遺失手機，員警到場後見一位神情焦急、眼眶泛淚的蔡姓男子，告訴員警，稍早逛完街，從捷運南港站搭乘至後山埤站，回到家才發現手機遺失。

員警先安撫其情緒，立即聯繫捷運公司遺失物中心，均無尋獲消息，員警遂進一步調閱監視器，仔細觀察影像後發現少年進出站體時手上並未持有手機，亦不排除在站外已遺失，員警再擴大針對捷運南港站周邊大型商城、娛樂場所等逐一詢問，最終確認在南港站影城裡被人拾獲，經員警帶同少年前往確認後領回。

蔡姓男子對捷運警察鍥而不捨、擴大搜尋後順利找回手機，再三表示感激。

(中時 )