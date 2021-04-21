2名國籍航空公司貨機機組員（案1078、1079）昨確診新冠肺炎，在本土、境外、航空器感染都有可能，感染源追查中。兩起個案昨共匡列131名接觸者，包括家人、同班機機組員和防疫旅館人員，指揮中心今宣布兩案接觸者增至168人，需採檢者中132人為陰性，其餘結果尚未出爐。

案1078曾在4月12日飛當日往返的短程航班，案1079則在10至12日飛往印度、盧森堡的長程航班，2人於14日與另1機組員執勤到美國，並在當地檢疫，16日返台進行3天居家檢疫，為了執勤而期滿採檢，進而確診新冠肺炎，Ct值為29及17。

今日指揮中心擴大匡列2人的接觸者，從131人匡列至168人。指揮官陳時中表示，案1078目前共計匡列29人，已經採檢11人，其中2人陰性，其餘結果尚未出爐，另有18人待採。案1079接觸者則匡列至139人，其中132人已採，130人陰性，其餘結果尚未出爐。

由於不曉得2人之間到底是誰傳誰，指揮中心昨表示，將對案1078進行採檢。今發言人莊人祥表示，案1078在19日的Ct值為29、20日降為17，抗體陰性，顯示是近期感染的。而案1079在19日的Ct值是17 、20日則是15，抗體陰性，顯示2人都是剛發病。

莊人祥表示，他們發病時都在檢疫，還沒有出社區，評估對社區沒有風險。由於Ct值都很低，對於他們是一同感染或是其中一個人先感染，比較難釐清，需要再進一步搜集實證。

(中時 )