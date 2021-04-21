屁孩情侶攀爬八卦山步道欄杆 路人嚇壞急勸遭回三字經（取自臉書「爆料公社公開版」）

彰化市八卦山大佛風景區以絕佳視野聞名全台，其中大佛前的九龍池觀景步道可以鳥瞰整個彰化市，吸引民眾造訪；但日前有民眾目擊竟有2對年輕情侶，其中1女坐在欄杆上，另1女更是待在步道外的護欄上，畫面相當驚悚；有民眾上前勸說，還被對方怒罵三字經說「我認識你唷？」

該網友在臉書「爆料公社公開版」發文表示，他日前直擊2對情侶在八卦山觀景平台，其中1女爬上欄杆、直接坐上上頭，另1名女子甚至直接坐在欄杆外的一小片防護柵欄上，身後即為整片山谷，讓目擊者相當驚恐；還有民眾上前勸說相當危險，沒想到對方其中1人直接大罵三字經，對方嗆說「我認識你嗎？」囂張態度讓周圍民眾傻眼。

2對情侶囂張的態度讓原PO傻眼，其中1女從欄杆上跳至平台時，疑似還嚇到腿軟，直接倒在男友懷裡，不過原PO仍在文中氣憤表示「我就問，現在的人是怎麼了？」許多網友則留言說，「哪來的野孩子？」「動作看起來超危險的」、「現在的國中生到底怎麼了」、「呼籲被罵的人要站出來告下去，給現在的小孩上一課」、「現在的小孩根本不怕死，被人唸還這麼囂張，誇張」。

該網友的影片在臉書各個社團流傳，吸引上千則留言回覆，許多在地民眾更是怒嗆「怎麼沒有摔下去？」「這麼直接報警就好了」。

(中時新聞網)