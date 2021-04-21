眾所矚目的蘋果（Apple）品牌藍牙防丟器AirTag終於在4月20日（美國時間）的Spring Loaded發表會中登場。AirTag預計在4月23日開放預購，4月30日就在首賣市場開賣（台灣不在其中）。相對於其他蘋果商品來說，AirTag的價格相對便宜，預計將會吸引不少果粉入手，降低遺失物品的機會。不過，難防有心人利用AirTag來追蹤特定人士，對此蘋果已經有方法可以防範！一定要學起來。

蘋果正式發表AirTag，但也已想到它可能被有心人利用來追蹤特定對象，解決方法已經提出，一定要學起來。（摘自蘋果官網）

蘋果在AirTag官網介紹中指出「AirTag 的設計能防範不必要的追蹤」。萬一有人把不屬於你的 AirTag 放置在你的物品上，你的 iPhone 會察覺到它正在跟著你，並會向你傳送警告提示。過一陣子，倘若你還是沒找出這個外來的 AirTag，它就會開始播放聲音，讓你知道它藏在哪裡（在說明文件中，蘋果指出如果使用者擔心自己人身安危，建議要尋求當地執法部門協助）。

若是你發現有人可能利用AirTag來追蹤你，可透過以下步驟防止：

一、按下iPhone推送的「AirTag Found Moving With You」通知

二、按下「繼續」（Continue）（如果你想要找到它，還可以點選「播放聲音」）

三、跟隨著螢幕指示將特定的AirTag的功能關閉（disable AirTag）

根據蘋果官網說明，如果你與一位擁有 AirTag 的朋友同行，或在同一班次的火車上，很多人身上都有自己的 AirTag 時，不用擔心；因為只有當 AirTag 離開擁有者身邊時，才會觸發這些警告提示。

而如果當你發現遺失的AirTag，或是有AirTag疑似與特定遺失物附在一起，你可以透過iPhone或是其他具有NFC功能的手機輕觸AirTag的白色那一面。此時手機上會跳出一個通知讓你可連線到AirTag相關網站，當中會提供此AirTag的序列號碼。如果這一個AirTag已經被擁有者標記為「遺失」，你可能會看見擁有者提供的聯絡方式，讓你藉此聯絡他，讓失主知道你找到了他的AirTag或是其他與它綁定的物品。

(科技)