祈錦鈅日前到小琉球拍MV。（固力狗娛樂提供）

祈錦鈅（小鈅）日前在社群媒體分享手拿電鑽疑似做木工照片，因長髮披肩加上水晶指甲，有網友好心提醒她：「雖然拍圖要美觀很重要，但戴手鍊又彩繪指甲來做木工真的是危險示範。」當下祈錦鈅以開玩笑口吻回應，酸自己「對啊！頭髮還沒綁，是要被捲進去死一死喔？北七欸！拍照了不起喔？死網美照，什麼都沒有注意還硬要帶壞大家給大家不良示範」，不料引起軒然大波，湧進近千條黑粉嚴正譴責與粉絲捍衛力挺的言論，雙方砲火猛烈，小鈅的臉書一度癱瘓。

小鈅當下覺得不解，表示「第一次看到湧入那麼多人留言評論自己，我覺得可能這種玩笑話之後應該跟自己熟的朋友和親人，才會懂我的幽默」；針對這個事件覺得應該有個總結，因此將負面情緒回歸在作品上，翻唱華晨宇〈好想愛這個世界啊〉，「對我來說情緒轉折的部分在這首歌裡我想表達的，即使自己傷痕累累我還是想愛這個世界，事情發生的時候我想了很多，想用為歌手身份表達方對這事件的看法」。MV特別到小琉球拍攝，其中還有跳水畫面，詮釋有太多人承受不起群起攻擊而想不開，呼籲大家生活不容易，多一點善意世界會更美好。

(中時 )