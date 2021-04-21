台灣市場僅存的7檔不動產投資信託基金（REITs）將有新的路可選擇。金管會主委黃天牧21日表示，將提供現行信託架構的REIT基金「轉換機制」，在未來可以轉換為基金架構的新REIT基金。即可直接由不動產投信管理及投資，有助提升投報率。

立委郭國文質詢時指出，台灣REITs「先天不足，後天失調」，與台灣同時發展的新加坡，目前已有75檔上市的REITs，占新加坡股票市場規模的6.5％；日本亦有62檔J-REIT，市值逾千億美元，占其股市的2.4％；美國則有219檔REITs，占美股市值的5％。

相形之下，台灣發展18年，只發行過10檔REITs，現在只剩下7檔，且流動性不佳、波動低，平均每檔每天只交易282張，上市櫃公司平均每家每天是交易2,241張，即7檔REITs價格幾乎不太動，如同殭屍股。

郭國文亦指出，台灣平均六年會有一檔REIT被下市清算，目前市場上則是傳出新光一號及國泰一號可能會被受益人會議決議下市清算，詢問剩下的7檔REITs將何去何從？

黃天牧表示，目前正在推動修改投信投顧法，增加基金型的REITs募集發行機制，將來也會提供基金型與信託型REITs可以有轉換機制，由現行7檔信託型REITs決定要不要轉換成基金型，但也可能雙軌併行，不過黃天牧表示，就發展潛力來看，基金型會成為未來市場主流，修法亦是朝此方向去開放。

黃天牧表示，目前法規已完成預告，要送行政院審議後，預計下半年送立法院修法。

(工商 )