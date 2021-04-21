KPMG安侯建業聯合會計師事務所主席于紀隆21日表示，KPMG安侯建業將成為國內第一家參與響應「GW綠能公益100+」的會計師事務所，預計啟動募集事務所及同仁的捐款用於建置太陽光電系統，後續太陽能板產生的綠電收益將透過台灣綠能公益發展協會回饋幫助真善美家園二期工程、為老年喜憨兒興建新家。

「GW綠能公益100+」為台灣第一個綠能結合社會影響力的行動倡議。于紀隆表示，KPMG會員所正與世界各地的客戶密切合作，協助其實現業務和供應鏈低碳化，並將環境、社會和治理（ESG）融入所做的每件事。

KPMG也設置專案小組，彙集了KPMG所有會員所的專業知識和經驗，協助客戶因應全球所面臨的重大挑戰，也分享在全球推動四個領域的成果：地球（Planet）、人們（People）、繁榮（Prosperity）和治理（Governance），旨在促進具有使命的成長及聯合國永續發展目標（SDGs）的達成。

KPMG安侯永續發展顧問董事總經理黃正忠指出，氣候風險遠超過各界想像，在新冠肺炎國際疫情嚴峻趨勢下，各界可能輕忽氣候變遷衝擊。KPMG安侯建業將從風險管理與商機開發，與所有利害關係人一同營造更具競爭力的低碳台灣，面對國際企業綠色風潮，參與綠能公益更是提升企業永續發展的重要加值策略。

(工商 )