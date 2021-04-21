為刺激買氣，達美樂披薩將於明天（4月22日）再度舉辦一日快閃限時限量優惠活動，外帶大披薩一個只要222元，超過15種口味可供選擇，折扣高達58折，4月22日凌晨零時起官網開放預約，每家門市限量300個。

達美樂在2月22日開學日舉辦了一次快閃外帶大披薩一個只要222元的活動，因為超值優惠以及眾所周知的美味，推出即獲得熱烈迴響，當天共計有超過25,000名客人訂購，售出約3萬顆披薩，其中更以達美樂獨有的四喜系列披薩跟黃金系列披薩最受客人青睞。有鑑於粉絲們的熱烈期待，全台門市將於4月22日凌晨再度開賣一波，希望讓大家以快閃優惠價、享用到高品質、熱呼呼的美味披薩。

除此之外，透過達美樂官網訂購、單次消費滿399元可再享網路訂購好禮四選一，消費者可以從香酥千層棒、香蒜巴掌麵包、玉米濃湯以及1.25公升的可樂中選擇一項好禮，加入達美樂會員，您的訂購金額將可累積紅利，於下次訂購時免費兌換副食或折抵現金，相關辦可上達美樂官網查詢。

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