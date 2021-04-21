國外媒體報導，蘋果筆電代工廠廣達遭駭客竊取大量資料，要求支付天價贖金。廣達今天表示，已與外部技術專家合作，處理此次針對少部分伺服器的網路攻擊，公司日常營運未受影響。

廣達發布聲明指出，廣達資安團隊已與多家外部資安公司技術專家合作，共同處理此次針對廣達少部分伺服器的網路攻擊，並已將所監測到的異常網路狀況，通報予政府相關執法部門與資安單位，並保持密切連繫。公司日常營運未受影響。

廣達表示，已於第一時間啟動資安防禦機制，並進行網路攻擊的清查，少數受到影響的內部服務均已回復運作。廣達也同步檢視並強化現有基礎架構，全面提升網路安全等級以保護資料安全及完整性。

根據美國網路媒體Bleepingcomputer報導，使用勒索軟體REvil的駭客組織宣稱已從廣達竊取「大量機密數據」，駭客要求廣達在4月27日前支付5000萬美元（約新台幣14億元）贖金，否則等到時限倒數結束後要支付1億美元贖金。

報導指出，廣達拒絕與駭客組織溝通或支付贖金。廣達客戶以科技大廠為主，包括蘋果、戴爾、惠普、聯想、思科、微軟等。（編輯：潘羿菁）1100421

(中央社)