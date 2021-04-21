日本執政黨自由民主黨籍部分議員為了加強治理釣魚台，主張派公務員常駐釣魚台。支持這項主張的自民黨籍議員昨天在國會大廈首度開會討論，將彙整討論結果，向政府提出建言。

日本產經新聞報導，主張應派公務員常駐釣魚台列嶼（日本稱尖閣諸島）的自民黨籍議員昨天在眾議院議員會館首度開會討論。會議召集人是眾議員、前環境大臣原田義昭。

目前中國海警船入侵釣魚台周邊海域漸成常態化，參與討論的議員就有關如何加強實際統治釣魚台的方案，包括是否派日本海上保安廳（相當於海巡署）或自衛隊人員常駐釣魚台，以及是否利用釣魚台做為釣魚台周邊海巡活動或實施生態調查的據點，交換意見。

原田說：「日本的行政權及於日本固有領土，（派公務員常駐）是理所當然的。」他強調，應立即派公務員常駐釣魚台，讓國內外人士知道日本政府行政組織的整備。

有關釣魚台列嶼，日本政府發言人、內閣官房長官加藤勝信曾表示，原則上除了政府相關人士之外，不許其他人登島。不過，就連政府相關人士要登島進行環境調查，日本當局也採慎重態度。

自民黨於2012年眾議院大選的政見明載要派公務員常駐釣魚台列嶼的主張，但後來撤回。（編輯：周永捷）1100421

(中央社)