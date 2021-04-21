任職於基隆市立醫院總務行政的林姓小組長涉嫌，將醫院工程交付給簡姓組員的劉姓前夫，並私下收取1萬2000元行賄款項，廉政單位接獲通報，深入調查時更發現，林男也會利用職權，將油漆、裝潢工程交付給馬姓友人承包，並收取3萬9500元賄款，基隆地檢署近日偵結，依違反貪汙治罪條例，將林男等人起訴。

起訴書指出，林男在基隆醫院任職數十年，並兼任總務行政小組長，負責小額採購等業務，明知簡姓組員與其前夫為取得工程，在未經其他工程行同意下，擅自用手機拍攝截圖或以軟體偽造負責人印章，製造有多家廠商投標假象，避免遭到上級懷疑，林不但沒有阻止組員違法牟利，更協助簽核。

過程中，行政室王姓主任曾向林男提醒，讓組員的丈夫承攬小額採購案件相當不妥，但林男並未停手，而是要簡女告知丈夫，不要用他的名義承包，改用其他人擔任公司負責人再投標，讓劉男成功承攬多項小額採購、修繕案，工程金額總計200多萬元，從中獲利超過40萬元。

劉男為酬謝，趁2次聚會時，分別交付6000元給林男，並單獨向林說，「謝謝你照顧我老婆，她在醫院工作請你多關照」等語。

檢廉持續調查發現，林男也涉嫌收受熟識多年的馬姓友人賄賂，提供院方刷油漆、拆除隔間等工程，某日雙方相約在外打球時，馬主動向林提問醫院近期是否有案件可以承攬，得知有工程時，也會配合到現場勘查報價，取得多項小額採購案件，馬前後總計交付3萬9500元賄款至林戶頭。

檢方偵詢時，林坦承犯行，近日偵查終結，將林男等4人依違反貪汙治罪條例等罪起訴。

(中時 )