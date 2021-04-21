前行政院發言人丁怡銘日前宣布回鍋政院，引發輿論譁然，近來又傳出，他曾致電立法院長游錫堃的國會辦公室開嗆，針對該傳言，政院發言人羅秉成澄清表示報導內容為不實指控，但昨(20)日游錫堃針對該議題卻指出，「行政院跟立法院都是憲政機關，有什麼事循正常管道，才可以避免無謂的預測跟紛擾」，沒有明確否認該消息，又引發外界熱議；對此，資深媒體人黃暐瀚指出，羅秉成當眾說謊，已經不適合繼續發言。

黃暐瀚今日在臉書中指出，羅秉成身為行政院政務委員兼任發言人，前天語氣強硬的否認了媒體針對丁怡銘的相關報導；但沒想到，行政院發言人強力否認的「假新聞」，第二天，卻被游錫堃打臉，不否認政院未依循正常管道跟立院溝通；隨後，羅秉成不再回應，改由一位不知道何姓何名的「政院人士」出面緩頰，說：「溝通態度一向平和」

黃暐瀚想問，「所以，丁怡銘到底是有沒有打電話到立法院長辦公室關切公投對案事件？」如果沒有，那媒體亂寫，記者道歉；如果有，那羅秉成身為發言人，指控媒體報導錯誤，還用詞嚴厲，這樣的發言人，還適合發言嗎？

「所謂發言人，可以『不說』，不能『說謊』。」黃暐瀚認為，羅秉成第一時間痛斥媒體報導，但事後抽絲剝繭才發現，媒體所的報導內容，根本幾乎就是事情的全貌？對此，政院能夠給社會各界一個正確、負責、完整的說明嗎？

(中時新聞網)