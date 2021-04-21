有關近來花旗出售台灣消金業務的進度與市場傳言，花旗今天再作出聲明，該公司表示，目前尚未確定特定買家。
花旗集團在上周四晚間宣布營運重點轉型計劃，並尋求出售13個市場(包括台灣)的消費金融業務。花旗表示，正如我們之前的聲明中明白地指出，出售台灣消費金融業務的過程才剛開始，整個過程將需要一些時間，目前尚未確定特定買家。
花旗的立場與金管會指導的意見一致，在評估買家時，我們必定將保障客戶權益以及員工工作權與發展前景，列為最重要考量之一。
(時報資訊)
有關近來花旗出售台灣消金業務的進度與市場傳言，花旗今天再作出聲明，該公司表示，目前尚未確定特定買家。
花旗集團在上周四晚間宣布營運重點轉型計劃，並尋求出售13個市場(包括台灣)的消費金融業務。花旗表示，正如我們之前的聲明中明白地指出，出售台灣消費金融業務的過程才剛開始，整個過程將需要一些時間，目前尚未確定特定買家。
花旗的立場與金管會指導的意見一致，在評估買家時，我們必定將保障客戶權益以及員工工作權與發展前景，列為最重要考量之一。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。