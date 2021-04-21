有關近來花旗出售台灣消金業務的進度與市場傳言，花旗今天再作出聲明，該公司表示，目前尚未確定特定買家。

花旗集團在上周四晚間宣布營運重點轉型計劃，並尋求出售13個市場(包括台灣)的消費金融業務。花旗表示，正如我們之前的聲明中明白地指出，出售台灣消費金融業務的過程才剛開始，整個過程將需要一些時間，目前尚未確定特定買家。

花旗的立場與金管會指導的意見一致，在評估買家時，我們必定將保障客戶權益以及員工工作權與發展前景，列為最重要考量之一。

(時報資訊)