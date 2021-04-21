嬌生(Johnson & Johnson)周二宣布恢復在歐洲推出新冠疫苗；歐洲醫藥監管單位宣稱，接種疫苗的益處遠大於該罕見、潛在致命性血栓的風險。

歐洲藥品管理局(EMA)周二表示，建議在嬌生疫苗產品標籤上，加註關於罕見的、帶有低量血小板的血栓警語；EMA並表示，注射疫苗的益處多於其風險。

嬌生在華爾街股價大漲2.33%，報166.48美元。

美國監管單位在上周暫停了嬌生疫苗的施打，促使嬌生延後對歐洲的供應。美國目前有800萬人已接種嬌生疫苗。

嬌生指出，新增加的標籤將包括其罕見副作用風險的警語，以及如何辨識和處理該副作用的指示。

荷蘭表示，將從周三開始恢復使用嬌生疫苗。

美國疾病管制局和食品藥物局正在檢視該罕見血栓，預計一諮詢委員會將在周五提出建議。分析師認為，疫苗審查結果將對全球疫苗接腫產生重大影響。

嬌生表示，正在履行對歐洲出貨2000萬劑和對美國出貨1000萬劑的承諾。該公司表示，疫苗銷售已達1億劑，但公司在疫情結束前，將以非營利基礎進行銷售。

嬌生公布第一季獲利超乎華爾街預期，淨利年增6.9%，來到61.9億美元；公司並提高對股東派息；第一季EPS為2.59美元，年增12.6%。

第一季總銷售年增7.9%，為223.2億美元，優於預期的219.8億美元。

嬌生另微幅調高全年獲利財測，每股收益估為9.42至9.57美元間，優於先前預測的9.40至9.60美元間。

(時報資訊)