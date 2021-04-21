中央流行疫情指揮中心今表示，全球新冠肺炎疫情再創新高，近7日較前周增加10%，歐洲、美洲、印度為目前流行中心。世界衛生組織表示，導致疫情回升因素主要有變異株迅速擴散、社會交流增加、不當或過早放寬公共衛生管制措施、民眾的疫情疲乏效應及疫苗覆蓋率不均等，其中25至59歲族群感染及住院人數均快速成長。

近期英國將印度列為旅遊紅名單，首相強生也取消訪印行程。對於印度的疫情，陳時中表示持續觀察中，若印度的疫情達到警戒程度，不排除實施印度專案。

陳時中表示，本周各國/地區感染風險級別無調整，低感染風險國家/地區有紐西蘭、澳門、帛琉、斐濟、汶萊、寮國、諾魯、馬紹爾群島、不丹、澳洲、新加坡、越南。中低感染風險國家/地區則為香港。

依據監測資料顯示，全球累計142,478,685例確診，分布於193個國家/地區；病例數以美國31,815,439例、印度15,321,089例、巴西14,043,076例、法國5,339,920例及俄羅斯4,718,854例為多；全球確診病例中計3,050,809例死亡，以美國579,089例、巴西378,003例、墨西哥212,466例、印度180,530例及英國127,307例為多。

指揮中心呼籲民眾，自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報檢疫人員，並配合防疫措施；入境後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請主動聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時 )