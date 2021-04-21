好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）和前妻凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）育有一個寶貝女兒舒莉克魯斯（Suri Cruise），2006年出生的她，本月迎接15歲生日，最近被外媒揭露近照，不但長得越來越漂亮，還有一雙超長美腿，讓外界驚艷不已。

舒莉日前和好朋友出門聚會時，被拍到好幾張照片，畫面中，她留著及腰棕色長直髮，身穿短版白色上衣、黑色皮外套，下半身搭配深藍色牛仔喇叭褲，露出一截纖細的柳腰，當她拉下口罩舔冰淇淋時，第一眼看起來像媽媽，某些角度又有爸爸的味道，集結星父母的高顏值，長得非常亮麗，而且她明顯高過其他女性朋友，這部份遺傳到175cm的媽媽凱蒂，一雙大長腿令人稱羨。

除此之外，媽媽凱蒂也在社群網站替愛女慶生，甜蜜地表示：「甜心！我愛妳，但我真不敢相信妳已經15歲了！」同時貼出三張舒莉小時候的照片，上萬名網友除了獻上「生日快樂」的祝福留言，也感嘆歲月如梭，「哇，時間過得真快！」、「從小女孩變少女了」、「我還記得舒莉還小的時候，時間哪裡去了」、「我老了」等。

不過，傳言湯姆克魯斯因信奉山達基教，已經好長一段時間沒跟舒莉見面，根據周刊《Us》爆料，一名前山達基教徒爆料阿湯哥不和女兒往來全因她非信奉山達基教，由於該教篤信輪迴之說，所以舒莉對阿湯哥來說，只是借住在軀殼裡的靈體，互動不但減少，甚至不認這個女兒，對此教會發言人出面駁斥是不實指控。

(中時新聞網)