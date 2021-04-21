廣達遭到駭客集團REvil攻擊並勒贖5,000萬美元，廣達拒絕付款後，REvil趕在蘋果春季發表會之際，貼出搭載M1處理器的Macbook Air設計圖，要求蘋果在5月1日前買回他們從廣達伺服器中竊取的蘋果產品機密資料，對此廣達表示，廣達資安團隊已與多家外部資安公司技術專家合作，共同處理此次針對廣達少部分伺服器的網路攻擊，並已將所監測到的異常網路狀況，通報予政府相關執法部門與資安單位，並保持密切連繫，日常營運未受影響。

根據外電報導，廣達部分伺服器在今年4月中旬遭到REvil攻擊，蘋果產品設計圖因此外流，REvil在暗網透露取得新一代MacBook十幾樣零件的設計圖與規格表，REvil要求廣達在4月27日前支付123,028XMR（門羅幣），相當於5000萬美元，如果超過時間贖金則增加至246,056XMR，也就是1億美元。

廣達不接受REvil的贖金談判後，REvil選在蘋果發表會前轉而向蘋果勒贖，如果5月1日前沒有收到贖金，REvil會把手上所有蘋果產品相關設計圖及員工和客戶個資全部公開之外，也有意將這些資料賣給蘋果的競爭者。

廣達表示，已於第一時間啟動資安防禦機制，並進行網路攻擊的清查，少數受到影響的內部服務均已回復運作。我們亦同步檢視並強化現有基礎架構，全面提升網路安全等級以保護資料安全及完整性。

(工商 )