台大公衛學者指出，變種病毒有逐漸往年輕族群侵襲趨勢，提醒疫苗接種順序應加以調整，並增加施打涵蓋率，才能阻斷流行。不過，中央流行疫情指揮中心今在記者會上表示，目前還不會調整國內接種順序。

台大公衛教授陳秀熙與台北醫學大學教授陳立昇、永和耕莘醫院醫師王智慧及台大校友群任小萱、古玫生、范僑芸、范僑芯等，今（21日）透過國際最新武肺研究，分析疫情趨勢與變化。

團隊整理變種病毒對疫情的影響，加拿大、丹麥及英國等研究及資料分析，發現B.1.1.7變種病毒（英國變種）的就診、重症及死亡個案分別為過去盛行株的1.63、2.03及1.56倍，另在美國研究則顯示，B.1.1.7漸趨侵襲年輕族群，巴西變種病毒P.1的盛行個案落在年輕族群，死亡風險以20到39歲族群最高，顯示變種病毒正逐漸往年輕族群侵襲中。

團隊也表示，目前對抗武肺的疫苗有莫德納、輝瑞、AZ、嬌生與中國科興等，但面對盛行株的效益上，科興不如其他4種的6成效益，除提醒外界選擇疫苗要選高效益之外，也認為要效益好加上施打快速，才能解除武肺流行，否則恐刺激病毒突變，如最近英國又出現原B.1.1.7與E484K雙變異病毒株，未來疫苗也要針對變異病毒調整。

針對近日國際血栓事件頻傳，陳秀熙分析，施打載體疫苗引發的免疫反應而引起異常血栓反應，與血小板第4 因子（PF4）活化相關。在此證據之下，呼籲未來疫苗開發商能針對PF4因子進行調整疫苗組成，避免血栓發生，不過目前尚無法證實血栓與施打疫苗有關，目前臨床處置則建議，若有疫苗接種史且血小板低下、異常血栓位置的病史，並經由凝血免疫檢測診斷，可使用抗凝治療等方式因應。

指揮中心指揮官陳時中表示，國外接種AZ疫苗，都是從高齡的先施打起，因此產生一定的效果後，而年輕人的活動力比較強，加上各國開始打疫苗後產生防疫略顯鬆懈的狀況，在這樣一消一漲下，就會導致這個狀況發生。

而指揮中心專家小組召集人張上淳表示，目前沒有打算調整疫苗的接種順序，因為年輕人感染較不容易出現重症或死亡的狀況，因此就目前國內的疫情狀況，暫時不會調整接種順序。

(中時 )