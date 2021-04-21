台大醫院自3月22日起開始施打AZ疫苗，至今已有超過1千5百名編制內員工完成接種，台大醫院安全衛生室主任謝明儒指出，整體施打人數中約有7%因副作用需請恢復假，大多是因發高燒而請假。

謝明儒今受中央流行疫情指揮中心邀請，於例行記者會中說明疫苗接種成果，他表示，台大醫院為鼓勵員工接種AZ疫苗，提供接種疫苗者有薪的恢復假，但根據統計，申請恢復假的同仁大多是因發高燒，多數人會合併有肌肉痠痛、頭痛等症狀，大部分人都是請一天假，少部分人則會請到兩天。

謝明儒說，為鼓勵員工接種，台大醫院在3月底時就已邀請行政院長、衛福部長、台大醫院院長、張上淳教授以及所有一級主管帶頭施打，安定員工信心，因此才能催出破千人的打氣。

他指出，台大醫院將AZ疫苗的接種場地安排在東址的國際醫療中心，當地空間相當大，讓所有人都可以在完成接種後，待滿30分鐘的觀察期，同時為避免疫苗浪費，各單位都有聯繫窗口，當有人反悔退出接種時，能第一時間安排候補人選。

謝明儒指出，今自費疫苗開放後，民眾的接種地點也同樣是在國際醫療中心，歡迎有意接種的民眾踴躍參與。

(中時 )