台北市政府針對建商課徵囤房稅修正《台北市房屋稅徵收自治條例》，房屋起造人（建商）1年內未售出將依現值1.5％課徵，市議員邱威傑、陳建銘及徐巧芯也提修正案，4版本今早併案在市議會法規委員會討論，多名議員認同優惠期限應再拉長，稅率也該從最低1.5％上調，但眾人對囤房稅實施後的房市消長數據存疑，要求市府補充相關資訊，最終決議在5月5日重啟審查。

今早的法規會上，財政局指出，「市府版」是以2017年財政部函釋框架而訂，相較現行版本3年後才恢復3.6％，期限縮短為1年，稅率則維持1.5％。依過往數據顯示，建商取得使照後1年內售屋率已達7成，且本市都更案件2018年實施預審制度與縮短流程，可減少取得產登的時間，才將年限改為1年。

邱威傑指出，過往房市欠佳，市府訂3年銷售優惠期扶持建商，但近年房市活絡，應將重點放在銷售餘屋。但因建商取得使照到完成移轉需要時間，因此他建議將市府版的1年改為1年半，優惠稅率則從1.5％改為2.4％。

陳建銘批評，既然建商在取得使照前銷售已近8成，為何還要給建商房屋銷售期的優惠稅率？且根據內政部資料，北市空屋率在實施囤房稅後不減反增，且全國也僅有北市該優惠稅率，何不恢復2014年的版本，取消待銷售稅率，直接課徵3.6％。

徐巧芯則說，她同意邱的說法，認為建商取得營登有文書作業時間，畢竟建商與一般民眾購屋條件不同，因此抓了半年作為待銷售期，但現行稅率1.5％和一般民眾持有4戶要繳3.6％有一定差距，因此採折衷作法，決定調高至2％。

雖議員3版本數字不同，但在場多名議員也同意，市府應考量建商拿到使照至產登的書面作業時間，適度延長1年的優惠期限，稅率也該從最低1.5％上調，給建商壓力讓更多房屋能釋出。

不過議員王欣儀認為，討論此案前應釐清囤房定義，售出的房屋有多少比例為預售、囤房稅提出後每年釋出多少新屋。議員秦惠珠也要求市府說明非都更案從使照到營登要多久，議員周威佑則希望市府提供1年至3年內，課稅對象從起造人變成他人的比率有多少，會比提出銷售率更有說服率。

法規會第一召集人、議員王浩宣布，囤房稅案將在2個禮拜後，也就是5月5日重啟審查，期間市府彙整議員提問，將相關資料備妥供眾人參考。

(中時 )