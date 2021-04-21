內政部次長花敬群於立法院備詢時表示，五月起，會把把包租代管和租金補貼再做一次整合，申請租金補貼的房東、房客，也可以轉軌申請社會住宅包租代管，讓績效能更突破。

立委質疑社宅包租代管和興建數量都不如預期的8年20萬戶，花敬群回應，從過去3年執行經驗來看，是有每月逐月遞增的情況。現在大約有11.6萬戶的租金補貼在線上服務中，因為轉軌過來不會增加負擔，反而會有新的誘因。內政部正朝這個方向規劃，行政院也已經核定，5月起進入包租代管第三期。

花敬群表示，包租代管一開始進度估計確實比較樂觀，以為可以達成一年1萬戶的目標，後來發現需要深化、成熟化的過程，但從過去3年執行經驗來看，是有每月逐月遞增的情況。

花敬群強調，從五月開始，內政部會把包租代管和租金補貼再做一次整合，申請租金補貼的房東、房客，也可以轉軌申請社會住宅包租代管，讓績效能更有效突破。

(工商 )