南亞科21日與森崴能源子公司富威電力達成綠電採購簽約儀式，由南亞科總經理李培瑛及富威電力董事長胡惠森共同出席簽署，預計今年轉供252萬度綠電，明年轉供788萬度綠電，逐年實現計畫性綠電目標，本次合作將可減少約5,293.6公噸CO2排放量，相當於種植44萬顆樹木，約可供應3000戶家庭一年用電。

富威電力2019年成立、同年12月取得再生能源售電業執照，去年完成首批再生能源轉供。富威電力初期以母公司森崴能源作為售電案源，發電類型遍及太陽光電、風力及水力發電等，擁有穩定的再生能源來源，並以此作為建構綠電交易平台的基礎，持續導入多項數位技術，提供客戶一站式的綠電交易流程。

森崴能源為正崴集團子公司，長期耕耘再生能源產業，從再生能源案場規劃、建置、運維，預計2025年以前建置1000MW再生能源，將事業版圖由發電拓展至能源整合服務業務；而子公司富威電力也結合自身節能與儲能專業，提供完善的能源整合服務，並致力打造「綠電大平台」，提供值得信賴且便捷的綠電交易與再生能源憑證買賣服務，這也是台塑集團旗下南亞科技選定富威電力合作的原因。

南亞科作為全球第四大DRAM公司，其營運據點與廠區皆坐落於台灣，因產業特性需透過大量電力能源來維持生產所需的能耗，其廠區亦屬再生能源發展條例所規範之「用電大戶」，須在2025年達成再生能源義務目標之策略布局。

南亞科技秉持著綠色生產的精神，致力於科技研發同時，不斷追求節能、綠能等模式來降低生產過程中對環境帶來之衝擊，連年入選多個國內外企業社會責任評比，包含道瓊永續指數（DJSI）新興市場指數、CDP（原碳揭露專案）氣候變遷專題A List、行政院國家永續發展獎、人才發展品質管理系統（TTQS）金牌認證、「台灣企業永續獎」、「台灣永續指數」成分（FTSE4Good TIP Taiwan ESG Index）、公司治理評鑑前5%級距，以此來肯定南亞科技於CSR與ESG努力，故本次南亞科技與富威電力的綠電採購，並不單純只是為了用電大戶超前布署，更是體現南亞科技戮力達成CSR與ESG目標的使命。。

(工商 )