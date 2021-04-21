美股收低，台積電(2330)今天股價開低走低，收跌10元至592元。TFT面板的友達(2409)、群創(3481)大漲再攀高價，以及航運股長榮(2603)、陽明(2609)等持續噴出大漲支撐；台股收低121點至17202點，回探五日線，中止近四天連創新高的態勢，成交值4398億元，人氣續旺。

台指期今日尾盤結算，台積電仍壓盤。台積電開低走低，收盤為今日最低點，台積電收跌10元即影響台股逾80點，且是近13日首度跌落600元大關。整體來看，今日仍是傳產人氣旺旺，電金壓回，使得指數盤中及收盤均未再創新高。

今日尾盤台指期結算，台股尾盤收低，未再創新高；但仍順勢於高檔結算。台股收盤僅小跌0.7%，相對亞股的韓股、日股以及港股強勢，可說是全球股市第一勇。

全球新冠疫情惡化，美債殖利率走跌，企業財報未能提振美股，蘋果春季發表會也未能激勵股價，終場美股四大指數全部收黑，跌幅介於0.68~1.56%。蘋果跌1.28%、台積電ADR跌0.39%。

台積電今日開低，再度跌破600元關卡，電子權值股大多回檔，但TFT面板的友達(2409)、群創(3481)大漲再攀高價，以及航運股持續噴出大漲，長榮及陽明再攻漲停創新高價；台股在電金權值股下壓，加權指數開低走低，收盤跌逾百點，力守17200點，但市場人氣熱絡，成交金額仍大，也有不少個股漲停。

美股科技股下挫，台積電、鴻海(2317)、聯發科等科技股回檔，金融股也熄火，壓抑台股指數，但TFT面板的友達、群創大漲再攀高價，彩晶漲停；以及航運貨櫃船的長榮(2603)持續攻高，散裝船之新興(2605)等亦挾量攻漲停板。整體而言，台積電續挫，台股仍靠傳產當家撐盤。

台股成交量連續四個交易日超過4200億元，今日收盤回探5日線，短期可能有回檔修正的可能，若台積電股價回升至600元，提振電子股氣勢，台股仍有機會持續高檔震盪，甚至再挑戰新高。

(時報資訊)