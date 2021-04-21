他騎車不戴安全帽撞見前方2警車等紅燈 目擊者笑：阿伯出事了（取自臉書「路上觀察學院」）

1名阿伯在路上騎機車未戴安全帽，行經1處路口等紅燈時，恰巧發現前方有2名員警騎著巡邏機車，不過他態度神色自若，一動也不動盯著前方；而2名員警也互相交談沒有發現他；此畫面被一旁的路人拍下，該路人事後將影片上傳至臉書說「哈囉？阿北出事了！」笑翻一票網友。

該網友在臉書「路上觀察學院」發表1則影片，他騎車在路上巧遇1名阿伯未戴安全帽；該阿伯態度相當神色自若，絲毫不覺有異，而騎一段路後停下等紅燈，沒想到前方剛好就是2名員警騎著機車巡邏，不過他仍緊盯前方，沒有要調頭離開的意思，淡定的態度讓原PO傻眼，原PO也發文直說「哈囉？阿北（阿伯）出事了」。

不過影片中2名員警在前方相互交談，似乎沒有發現後方有人犯法；原PO則覺得畫面相當有趣，說「看一次笑一次系列」。許多網友則留言，「煮熟的鴨子在你後面還沒發現」、「敵不動我不動」、「阿北OS： 騎還是不騎」、「你如果按喇叭阿伯會不會瞪你」、「阿伯表示我當年抗戰也沒戴鋼盔，區區兩個警察我豈會放在眼裡」。

按「道路交通管理處罰條例」第31條第6項規定，機車駕駛人或附載座人未依規定戴安全帽者，處駕駛人新臺幣500元罰鍰。

(中時新聞網)