日本股市今天在市場憂心當局發布東京及其他主要城市實施緊急事態宣言拖累下，日經指數收盤重挫逾2%。

日經指數收盤重摔591.83點，或2.03%，來到28508.55點。東證股價指數收跌38.07點，或1.98%，來到1888.18點。

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(中央社)

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