市場憂當局宣布緊急事態宣言 日經收盤重摔逾2％ 15:472021/04/21 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日經指數收盤重挫逾2%。(示意圖／shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本股市今天在市場憂心當局發布東京及其他主要城市實施緊急事態宣言拖累下，日經指數收盤重挫逾2%。 日經指數收盤重摔591.83點，或2.03%，來到28508.55點。東證股價指數收跌38.07點，或1.98%，來到1888.18點。 台股開盤下跌41點 中鋼、台積電開低 聯發科重返千元 美股連兩日收黑 新品發表會失靈 蘋果跌逾1％ (中央社) #收盤 #指數 #日經指數 #市場 #宣言 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 A股三大指數開低走高 創指午盤收漲0.4％ 12:122021/04/21 財經 三大驚豔大拉升 中經院上修今年經濟成長率至4.8％ 10:512021/04/21 財經 台股收盤下跌121點 台積電壓低10元收592元 面板、航運搶眼 13:402021/04/21 財經 台幣超強新常態 挑戰24年新高 04:102021/04/21 財經要聞 散戶信心爆棚 逾4成樂觀台股繼續牛 04:102021/04/21 財經要聞 高雄11處逾萬坪市場用地 首次聯合招商 12:502021/04/21 財經 美團攻二大風口 集資百億美元 04:102021/04/21 全球財經 聯博：據歷史數據顯示 預估標準500未來一年仍有18％的投報酬率 13:012021/04/21 財經 《商情》憂供不應求 國際鐵礦石續攀8年高點 10:522021/04/21 財經 港股開低 早盤一度重挫逾600點 11:132021/04/21 財經 《商情》利多報喜 BDI指數續漲1.6％ 10:012021/04/21 財經 國際熱門新聞 時間管理大師 日男腳踏35條船 猛收禮物榨乾女友們 - 國際 瑞典中學性教育手冊過於重口味 引發極大爭議 - 國際 親親 凱特擁抱溫情安慰 淚眼查爾斯好窩心 - 國際 女王也沒轍 菲立普近30年最親密紅粉知己要出席葬禮 - 國際 返英奔喪被王室冷對 葬禮小動作洩哈利真實情緒 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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