新竹科學園區每年創造上兆產值，15萬就業人口是幕後推手，不少人因工作壓力等關係有「三高」健康問題，新普科技21日捐贈新竹地區首輛胸部X光巡迴車給新竹台大分院，希望「用新兆護」科技族和偏鄉民眾的健康，也期有更多廠商為新竹的醫療升級。

新普科技捐贈這輛價值高達1300萬元的胸部X光巡迴車，新竹台大分院院長余忠仁指當初發想時是為竹科員工健康及健檢問題，由於醫療檢測儀器多在醫院很難攜帶，檢驗結果更要獲認證，這輛胸部X光巡迴車經過2年終於取得國家認證，對新竹地區醫療將是一大創舉！

「新竹地區最缺的就是好醫院！」新普科技董事長宋福祥表示，園區賺錢的廠商很多，但就是沒有廠商投資開醫院，2年前想為提升新竹地區的醫療，捐贈這輛胸部X光巡迴車，希望對企業能起拋磚引玉的作用，讓醫院有更好醫療器材和更好的醫生。

宋福祥說，「用新兆護」胸部X光巡迴車，除服務新竹科學園區和新竹工業園區員工巡迴胸部X光檢查外，亦可提供新竹縣偏鄉民眾做X光服務，或用於整合性社區健康篩檢活動，達到照顧民眾健康的目的。

台大新竹分院家庭醫學部主任陳孟侃說，胸部X光攝影是屬單價較便宜，且對人體輻射劑量較低的影像檢查，可以快速提供醫師有關肺部異常的影像資訊來做診斷，但X光設備龐大不易移動，且需考量輻射防護及放射師人力問題，通常只在醫院才有提供X光檢查服務。

這輛胸部X光巡迴車啟用後，將結合台大新竹分院放射專科醫師影像判讀、異常個案即時通知及後續轉介服務等，協助民眾獲得即時的診斷及治療，將有助台大醫療服務足跡可以踏得更遠更廣，守護更多大新竹地區民眾的健康。

(中時 )