雲林菜農林佳新表示農田常被丟垃圾、玻璃瓶，農民恐誤踩受傷。（圖／摘自林佳新臉書）

雲林菜農林佳新經常針砭時事，尤其相當關心農民權益，今（21）日他在臉書表示，常有民眾路過把垃圾往田裡丟，尤其玻璃瓶，可能因此讓農民踩到玻璃碎片受傷，因此他呼籲大家「拜託，給我們農民一塊安全的農地」。

林佳新表示，一般來說要是做田的，都有個鐵的不成文規矩，「垃圾別亂丟，尤其玻璃瓶」，但最近他很多田地都發現一個問題，尤其馬路旁的，田裡常常出現垃圾，過路客隨手一拋，看得到撿就好，要是「火犁」沒注意打下去變碎片，他們下田時就準備看誰先中獎了。

這樣亂丟垃圾的狀況，林佳新指出，清明節前後尤其嚴重，真的不知道這些掃墓的朋友到底在想什麼，在納骨塔或公墓旁的農田，簡直是某些知名品牌咖啡或飲料店的容器回收廠。最後，林佳新稱，要審慎考慮要訓練自己的黑狗「武雄」追丟垃圾的人了。

林佳新與黑狗「武雄」。（資料照／摘自林佳新臉書）

網友也在PO文底下留言表示，太沒公德心了，自己媽媽也是在田裡工作，最怕玻璃碎片，一點公民素養都沒有，而且全台到處都看得到，「自己喝的瓶瓶罐罐憑什麼別人有義務幫你收拾」「玻璃不能丟田裡，赤腳易割傷」，有時候真的很懷疑台灣人的水準有比較高嗎嗎？甚至有人說，「最美的風景是人、最垃圾的也是人」。

此外，有網友擔心武雄不小心把垃圾吃下去，還有人笑說，「我怕你家武雄跑去追人家丟的垃圾，而不是追丟垃圾的垃圾」。

(中時新聞網)