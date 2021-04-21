你在職場聽過這樣的話嗎？去（2019）年7月，一名科技股份公司葉姓股長遭女作業員指控性騷擾和職場霸凌，因為他巡視員工時，曾在公開場合直指女方「胸大無腦」或以文件夾打頭，各類行為都令女作業員十分不悅，憤而提出民刑事告訴。對此新北地院審理後，判葉男民事部分賠償16萬元，並登報道歉3日，可上訴；刑事部份則依公然侮辱罪判罰3千元，得服勞役確定。

2019年6月，一家科技股份公司葉姓股長因不滿女作業員工作沒效率、常請假，公開在20、30多人面前對她出言不遜，說出類似「妳又犯錯了，我都聽說胸大會無腦，我沒想到胸小也可能無腦」等話語，涉及公然侮辱罪，因此遭一審法院判罰3千元，得服勞役確定。

女作業員還指出，葉男更有肢體性騷擾、誹謗、言語恐嚇及妨害自由、職場霸凌、傷害等行為，曾用手臂、手肘勾捏她脖頸，甚至拿文件夾打她頭、出言恫嚇「下次用刀砍你」等行徑，因而索賠精神慰撫金與工作損失合計109萬餘元，並登報道歉，同時要求葉男在晚間8時上班時間，手拿道歉啟示站在公司警衛處20分鐘。

針對此案，法官調查後認為葉男除公然侮辱外，確實有以手刀方式觸碰女作業員肩膀、脖子、拿文件夾拍她頭部、出言恫嚇，因此判決賠償合計16萬元，並登報道歉，至於拿道歉啟事站警衛處，由於已逾越回復名譽的必要程度，法官不能准許。

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