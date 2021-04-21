現任永慶房屋松山區業務協理的李惠娟，有著充滿活力的嗓音，透露出她獨有的爽朗直率，所有的距離都會在她那極富感染力的親切中被瞬間拉近。入行九年，她從業務新人做到單年業績突破1200萬，幾乎年年都有百萬年薪，名列永慶房屋的百大業績王。被問到如何做出如此好成績，她笑答：「別把業績放心上！」

先買房再說！用房貸壓力化作工作動力

從屏東大學畢業之後，惠娟進入建材公司擔任行銷企劃。工作中，為客戶裝潢起一間間充滿個性和風格的房子，讓她不禁想像，何時才能輪到自己裝潢自己的房子。惠娟計算了一下，依照她的薪資，想要在台北買一棟自己的房子根本是癡人說夢。充滿行動力的惠娟知道後，她立刻向老闆遞了辭呈，轉往最有機會買房的工作前進：房仲業務。

「我是一個很目標導向的人。當時加入永慶時，我的想法很單純，我就是要買房子！」房仲業不但有高薪機會，第一線接觸房地產買賣現場，也能從中吸取許多房屋的知識和眉角，讓她下定決心進入永慶房屋。惠娟買房的動機是如此強烈，讓在她入職永慶的第二年就買了自己的第一間房。

在別人眼裡的房貸壓力成為了惠娟的動力和執行力。雖然每個月都有龐大的房貸數字，但惠娟從這些數字推導出自己的月收目標和業績目標，一步步地算出每天需要完成的工作成果，做起事來也更有拚勁。

買房經驗和工作歷練，都讓她更能設身處地為客戶解決難題

惠娟也從自己的買房過程中更了解買方心態，也能為客戶提供具體建議。惠娟說，過往向客戶推薦房子的時候，價格往往只差預算的十幾萬就能買到超值的房子，但客戶卻總是猶豫不決。當時她都不是很理解，自己買房之後，才知道這些看起來一點點的錢，對買方來說，可能都要存好久才湊得出來。

有了這層體悟之後，惠娟開始從財務規劃上為客戶提供解決方案。她協助客戶計算購屋後的每月房貸，以及在不買房的狀況下，每個月要付出的房租成本，兩相比較之下，客戶更能從自身財務狀況判斷出最佳決策。部分客戶信任惠娟的專業，還會告知他們每個月的收入水平，惠娟因此能更進一步協助客戶計算出他們的議價空間、還款額度，提供更全面的購屋建議。

此外，惠娟也化過往的工作經驗成為工作利器。惠娟在建材公司的歷練，讓她帶客戶看房時，可以針對房屋的格局規劃、裝潢建材給出具體建議。客戶也因此更有畫面，能夠判斷出是不是自己喜歡的房子，如果喜歡，購屋動機就會更強烈；倘若不喜歡，也能立刻回饋給惠娟。偶爾客戶帶設計師一起看屋，惠娟也能跟設計師做專業的技術交流，客戶也更信賴惠娟的專業度。

不僅僅是房屋仲介，惠娟（圖中）從財務規劃、裝潢建材都能給客戶完整的建議，再加上永慶的團隊合作，讓她獲得所有客戶的信賴和支持，達成好業績。(圖/永慶房屋提供)

任誰都有不順的時候，如何面對逆境，是業務最大的功課

看似一帆風順的業務人生，惠娟也有遇到挫折的時候。有一年的上半年，惠娟的業績特別差。不是沒有成交，就是洽談很久的客戶突然無聲無息。當時的店長說，從沒看過她的業績如此低落，還自責是不是自己帶得不好。

但惠娟從頭審視所有工作環節，她自認每一步都走在正確的道路上，於是她決定給自己一點時間和堅持，她缺的只是時間。果然到了下半年，之前的耕耘開始開花結果，業績也陸續進來。惠娟說，每個人都有不順利的時候，如何沉穩面對逆境，便是業務最大的功課。

從面對不順的心境調適中，也孕育出惠娟獨特的職場哲學。惠娟直言，對任何一位業務員來說，業績固然重要，但是跟廣闊的人生相比，業績卻又顯得無足輕重。也因此，縱使背負著房貸壓力，敦促自己每一步都要往目標邁進的惠娟，卻仍願意花大量時間和心力，去維繫每一位客戶之間的關係。

不只要在工作上做正確的事，更要在人生上做正確的事。

她曾經服務過一名客戶，在台北置產後，卻因故無法長期待在台北。惠娟便不求回報的擔任起秘書的角色，她把每個月要繳水電費、管理費的時間點記在自己的行事曆上，時間近了就提醒客戶，甚至偶爾幫忙代繳。大樓管理員有任何要事要找客戶，也往往透過惠娟轉告。

這名客戶後來便成了惠娟的忘年之交，不僅請惠娟全家吃飯，也時不時送水果到惠娟任職的門店裡。當這位客戶的親戚想要買她的房子時，她還堅持一定要透過惠娟的服務。惠娟透漏，她在2020年80%業績都是透過老客戶的推薦和轉介。

被問到維護跟客戶之間的關係，是不是也是她創造業績的方式時，惠娟笑著說，就算不會帶來業績，她也會持續做這些事情。「能夠得到業績是賺到，客戶的感謝和感動才是我最大的成就感。」

惠娟分享，這些行為決定了她是怎麼樣的人。她希望在他人眼中，自己是個細心、值得信賴、樂於幫助的人。這些特質會不會為她帶來業績不重要，但是它可以為自己帶來更多友善、也樂於幫助的人。「這會為你帶來什麼樣的人生？這才是令人期待的地方。」

用心與每一位客戶交流的惠娟（圖左），為自己贏得了許多珍貴的友誼。不但跟客戶成為忘年之交、一同出遊，也開心分享生活中的點點滴滴。(圖/永慶房屋提供)

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(中時新聞網)