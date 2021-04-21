台灣面臨大旱，國民黨主席江啟臣趁今天是世界地球日 (4月22日)前夕，在中常會指出政府應有解決旱情等具體作為，如今仍耽於自我宣傳；蔡總統在2016年就職典禮、今年元旦談話，都提到氣候變遷治理，但實際卻令人失望，且在國際組織評比「氣候變遷績效指標」中持續敬陪末座。他提醒依據現行的能源轉型規劃，2025年尚有80％電力來自火力發電，排碳量偏高，如何因應國際對減碳的貿易關稅壓力，政府不應毫無準備與因應。

江啟臣說，幾個月來的旱情對於民生、產業的衝擊日益顯著，本應該與民同苦，思索出路解方的行政部門確仍耽於自我宣傳，樂此不疲。宣傳經濟成長、股市新高，卻忘了高房價、低薪、缺工、高工時已經是不分世代的沉重負擔。宣傳防疫成效，卻忘了疫苗取得進度落後於他國。宣傳民主、新聞自由，卻忽視關閉新聞台對於民主制度與言論自由的負面影響。

他說，他更要提醒執政的民進黨政府，施政作為有感，遠比大內宣來得重要。行政部門應該放下宣傳優先、本末倒置的思考，具體提出解決缺水、疫苗、治安、食安、空污、乃至於交通安全等具體政策作為，用真實的治理手段，取代虛無的圖卡宣傳。

江啟臣說，他今天上午跟立法院經濟委員會的委員，一同考察台中福田水資源回收中心，了解中部地區民眾面臨限水不便，及現階段政府水資源調度的作為。旱情持續的同時，颱風舒立基在台灣東南外海盤旋。旱澇之間，咫尺天涯。去年颱風過門不入，今年我們卻立刻面臨最大旱情；去年底寒害造成的農損，記憶猶新，今年乾旱休耕、作物乾枯，又迎面而來。極端氣候的衝擊，無需太多提醒，我們已經可以強烈感受。

他說，民國105年蔡英文總統首次就職演說，不但強調；「我們也不會在防制全球暖化、氣候變遷議題上缺席」，更宣示將在行政院設立專責的能源和減碳辦公室。言猶在耳，實際作為卻令人失望。行政院能源和減碳辦公室，從一開始原則每三個月召開一次，109年只在年底12月30日匆匆召開一次，聊備一格，只有敷衍、缺少作為。

諷刺的是，蔡總統竟然仍在今年元旦談話中，再度提及「我們會積極與各界展開對話，找出最符合台灣未來永續發展的氣候治理路徑。」足見蔡政府面對極端氣候的政策，還停留在工整的詞藻中，實際作為仍舊令人失望。

江啟臣指出，我們更應該意識到，氣候治理已經成為國際外交主軸。拜登政府上任後，重返巴黎氣候協定。美國氣候變遷特使凱瑞（John Kerry）在日前出訪中國大陸，並且發表聯合聲明，在美國與中國大陸對峙的現狀下，氣候議題儼然成為劍拔弩張間僅存的共識。明天4月22日是世界地球日，美國拜登政府更邀集全球重要的國家領袖，舉辨視訊峰會，再次證明氣候議題不但是我國無法迴避的立即危機，也是我國國際外交策略上的重要施力點。

他說，我國國際處境艱難，積極、務實參與聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）締約方大會，恪遵各項公約規範，應是我國爭取國際認同的重要策略。我們呼籲政府，應該投入更多資源，研擬各項政策措施，以負起地球公民責任為出發點，拓展我國氣候外交。

江啟臣強調，我們更應該要意識到，氣候變遷是我國產業永續發展，沒有迴旋空間，必須面對的困境、挑戰與契機。我國雖然已經在2015年頒布實施「溫室氣體減量及管理法」，至今仍尚未建立碳總量管制、碳費、碳稅、能源稅，或碳交易機制。在國際組織評比的「氣候變遷績效指標」中，當然也持續敬陪末座。

江啟臣提醒，面對全球減碳與綠電要求日益嚴峻的壓力，依據現行的能源轉型規劃，到2025年時，尚有 80％電力仍來自於天然氣及燃煤化石燃料的火力發電，排碳量偏高，要如何因應國際間對減碳的貿易關稅壓力，政府不應該毫無準備與因應。

(中時 )