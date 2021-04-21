南投縣長林明溱勘查集集鎮田寮里古笨巷，發現出現長達70公尺龜裂下陷，要求工務處重鋪路面。（南投縣政府提供／陳世宗南投傳真）

南投縣名間鄉赤水、三崙、新厝村及集集鎮田寮、玉映里共6處排水溝及道路，因排水溝亟須加蓋改善急彎路幅、增闢保護農田免遭沖刷流失，或因路面龜裂下陷破損影響通行安全。縣長林明溱21日實地會勘，聽取在地民眾心聲，允諾籌措約500萬元交辦工務處、農業處依權責儘速發包改善。

林明溱21日前往名間鄉、集集鎮會勘排水溝及農路改善工程，縣議員洪浩原、蔡宗智、謝明謀，集集鎮代鄧碧惠、林鴻揚及赤水村長陳松明、田寮里長陳秀雪等人陪同，還有關心民眾在現場等候發表意見。

林明溱指出，名間鄉赤水村錦梓社區公崎巷的排水溝本就不大，又被供灌水管附掛占據不小排水斷面，加上沒有加蓋常有雜物阻塞；地方民眾期盼能加蓋改善，並增加彎道路幅提高行車安全性，將由工務處將190公尺的排水溝加蓋，約須經費120萬元。

三崙村內竂巷陡斜農路卻迄未施設排水溝。林明溱說，農友反映路寬不到3公尺內寮巷遇雨常變成「水路」，不僅通行危險且會流失兩側農園田土；他同意增設180公尺長排水溝，及5公尺長、高1公尺的護岸，經費約需90萬元。新厝村新厝路93巷路面礫石級配裸露，行車顛簸容易打滑，將斥資135萬元重鋪新路面。

林明溱表示，針對集集鎮田寮里古笨巷農路出現長達70公尺的龜裂下陷，雖這處農路相當偏遠，但看到當地里民專程去除草，只為讓會勘人員更方便了解狀況，就知道他們多麼需要幫助；他同意籌措近30萬元，由工務處施設集水井及涵管改善邊坡排水，同時重鋪這段寬4公尺的路面。

偏遠的田寮里茄苳巷坑溝農園流失嚴重，林明溱會勘後，簽准同意動支近130萬元，施設長90公尺、寬2公尺、深1公尺排水溝，導引邊坡水流避免農園持績崩塌流失。集集鎮市區玉映里巷道，確認老舊巷道路面及排水溝蓋、人孔蓋有高差，老人家行走其上容易絆倒危險；林明溱同意動支28萬元，改善溝蓋、人孔蓋的高差，並重鋪70公尺長、3公尺寬的路面。

(中時 )