行政院前發言人丁怡銘，去年因誣指台北牛肉麵節冠軍用萊牛而請辭，卻被發現今年3月，已由行政院院長蘇貞昌聘任為政院機要顧問，每月薪水高達11萬元；因桃色風波丟總統府發言人官位的丁允恭，會否隨丁怡銘腳步回鍋，引發外界熱議。民進黨立委高嘉瑜直言，丁允恭被監察院要求停職2年，期間內不可能回鍋，而且她認為丁允恭未來沒機會再回政治圈了，因為他沒有像蘇貞昌這樣的老闆。

有「台灣綠卡」真好？丁怡銘回鍋月領11萬 街訪民眾狂砲轟！

高嘉瑜昨日（20）在《中視》政論節目〈庶民大頭家〉表示，丁允恭被監察院明確要求停職2年，所以在2年內是不可能回鍋的，她也相信在這次風波後，丁允恭沒機會再回來政治圈了，因為「畢竟他沒有像蘇貞昌這樣子力挺他的老闆」。

高嘉瑜指出，蘇貞昌因為處事嚴格，一直以來被外界賦予「酷吏」形象，但從丁怡銘事件發生，蘇貞昌親自陪著丁怡銘赴牛肉麵店道歉，甚至還一起吃牛肉麵，到後續一連串的事件，若對蘇貞昌的下屬而言，會覺得這個老闆真的「很感心」，對待自己人真的非常包容、有情有義。她個人認為，年輕人總是會犯錯，丁怡銘已負了他的政治責任，看來蘇貞昌確實認為丁怡銘是個人才、在內閣團隊裡需要這個人，但對社會觀感而言，蘇貞昌這樣的用人法，行政院必須給予一個更強而有力的理由。

話鋒一轉，高嘉瑜強調，台北市市長柯文哲任用自己競選大將、有「網軍頭」之稱的邱昱凱擔任悠遊卡公司總經理，也引發外界爭議，柯文哲被問到這個問題回應「我佛慈悲」；從邱昱凱、丁怡銘兩人可看出，柯文哲、蘇貞昌向來給予外界嚴厲形象，但在處理自己人事情的時候，都有著「即使千夫所指我也要任用他」的擔當與承擔，這有時對幕僚或年輕人而言，會有種「老闆願意一肩扛」的感覺，這有好有壞，好的是幕僚會更盡心盡力的幫老闆做事，壞的則是老闆的名聲、外界的批評必須自己承擔。

(中時新聞網)