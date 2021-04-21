鎮瀾宮董事長顏清標（左）、太陽星總經理林淑黛（右）進行「天后點紅唇膏禮盒」過爐儀式。（王文吉攝）

今年大甲媽進香繞境，太陽星公司攜手鎮瀾宮為媽祖妝點儀容，聯名推出「天后點紅唇膏禮盒」，以媽祖娘傘、金牌鎖片、鳳冠珠簾為設計意象，結合時下最流行的色號，打造具文化美學的「口紅護身符」。首波預購男性消費占比高達6成，皆是為母親、妻子搶購。

「天后點紅唇膏禮盒」21日在鎮瀾宮過爐，由鎮瀾宮董事長顏清標、副董鄭銘坤、太陽星總經理林淑黛、諾旺生醫總經理黃津亮、森田藥粧副總經理王桂茶、慶生堂化妝品總經理王祈晴等人主祭，恭請大甲媽加持「天后點紅唇膏禮盒」與限量贈品「錢滾錢護身符錢包」。

太陽星總經理林淑黛（中）敬獻大甲媽祖財帛。（王文吉攝）

太陽星公司攜手鎮瀾宮聯名推出「天后點紅唇膏禮盒」，為媽祖妝點儀容。（王文吉攝）

顏清標說，大甲媽南下新港奉天宮進香，並舉辦祝壽大典，祭典台上一定要敬獻女神必備的保養品、化妝品等，「媽祖都跟著時代潮流走，保養品、化妝品都用整套、一線的大品牌，像是香奈兒等等，每樣都有。」

顏清標也提到，湄州島的媽祖祖廟有個梳妝樓，專門為媽祖梳妝打扮，前來祭拜媽祖的年長者或是年輕人、小孩子都會梳媽祖頭，看起來很美、很莊嚴，雖然在台灣沒有這樣的習俗，但媽祖要出門時，仍然會梳妝打扮。這個口紅可以擺放在媽祖的梳妝樓，供媽祖使用，想跟媽祖一起打扮得美美的信眾都可以預購。

「天后點紅唇膏禮盒」以金牌鎖片（左起）、鳳冠珠簾、媽祖娘傘為設計意象。（王文吉攝）

「天后點紅唇膏禮盒」第一波預購限量加贈「錢滾錢錢包」。（王文吉攝）

太陽星總經理林淑黛表示，三款口紅的設計，分別是媽祖出巡的娘傘守護事業財運、媽祖鳳冠前的珠簾守護婚姻愛情、還有媽祖身上的鎖片守護健康平安，選自時下最流行的色號。第一波預購的限量贈品「錢滾錢錢包」，採用大甲媽圖騰，還有全新的1元硬幣做錢母。

森田藥粧副總經理王桂茶表示，很榮幸透過太陽星、諾旺生醫、慶生堂共同開發唇膏禮盒，並且能夠有大甲鎮瀾宮的加持，森田藥粧將秉持安心、安全、有效的理念來創造更多能帶給信眾美好生活的事物。

「天后點紅唇膏禮盒」以媽祖娘傘、金牌鎖片、鳳冠珠簾為設計意象。（王文吉攝）

「天后點紅唇膏禮盒」以媽祖娘傘、金牌鎖片、鳳冠珠簾為設計意象。（王文吉攝）

慶生堂總經理王祈晴說，慶生堂創立67年來，秉持著對媽祖的虔誠信仰，製作安心的美妝品給消費者，此次有幸成為「天后點紅·絕代風華唇膏」的生產商，期盼透過媽祖的加持，能帶給信眾們滿滿的好運與祝福。

諾旺生醫總經理黃津亮表示，很榮幸成為「天后點紅」唇膏的原料技術提供，天后點紅的唇膏原料很特別，是萃取台灣原產火龍果的精華與色素，打造的全素口紅，加上大甲媽的庇佑，一定能帶給台灣人好福氣。

天后點紅唇膏禮盒結合流行時尚與媽祖文化，打造首款「口紅護身符」，開放預購至今，市場反應熱烈，首波預購男性消費占比高達6成，皆是為母親、妻子搶購限量禮盒組。

天后點紅唇膏禮盒組含正紅、橘紅、裸粉等三款時下最流行色號，即日起至4月25日於「超級站」官網限時限量預購，前250名下單隨禮盒組贈送大甲媽加持的「錢滾錢護身符錢包」。

(中時 )