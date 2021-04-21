近期美國、歐元區、大陸、日本等四大經濟體，以美國地區服務業PMI表現最佳，顯示經濟復甦與信心回升最為強勁，經濟樂觀復甦吸引資金進駐，根據EPFR統計，美股基金連續三周吸金，全年累計流入金額達1,543億美元，觀察ETF資金流向顯示，年初以來在股票、固定收益、貨幣等領域中，歐元區全部淨流出，美國流入最多，可望支撐美股多頭格局。

日盛全球抗暖化基金經理人鄭慧文表示，近期美股盤面變化焦點在經濟數據及企業財報，公布至目前資料皆是優於市場預期。經濟數據方面，首次申請失業救濟金人數、新屋開工、零售銷售、營建許可與工業生產、服務業PMI等多優於市場預期。企業財報預期上季公佈到目前，皆優於市場預期，目前市場預估S&P 500企業第一季獲利預估可望上修至29.8％，優於去年第四季的5.8％上調。

放眼今年，各季度美國企業獲利均可望繳出雙位數增幅，全年獲利預估年增26.3％，有望支持美股多頭行情延續。鄭慧文指出，觀察美國航空旅客人數與2019年同期相比、美國交通狀況、美國飯店入住率、美國餐廳訂位比例等高頻資料，顯示出美國國內經濟活動明顯復甦，美股資金動能充沛、美債殖利率短期回落，加上經濟成長動能再度轉強，預期美股震盪續揚。

總統拜登上任後，將氣候變遷問題列為美國國家安全與外交政策核心，推動乾淨能源研究投入1,800億美元，投資電動車市場金額約1,740億美元，祭出30億美元獎勵，推動離岸風電10年計畫，科技與工業將是把握抗暖化商機的關鍵。

(工商 )