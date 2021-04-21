科技部委託國家實驗研究院建造並營運的「沙崙智慧綠能科學城C區資安暨智慧科技研發大樓」，即將於4月24日開幕啟用。國研院宣布，已經與台塑、華碩雲端、日本三信等20多家廠商，簽訂資安與智慧科技合作備忘錄，未來將以資安暨智慧科技研發大樓作為服務據點，提供合作夥伴最完善的服務，並合作進行資安、智慧科技及相關技術研發。

國研院表示，台南沙崙智慧綠能科學城是政府「五加二」產業創新推動方案之一，目標在打造創新綠能產業，建構智慧生態城市，促進台灣南北區域平衡發展。其中，科技部負責之C區將以建設為亞太地區資安暨智慧科技與新創產業發展基地為目標，匯聚產官學研完整研發能量，並以關鍵大廠為招商對象，加速資安及智慧科技研發。

沙崙智慧綠能科學城係由科技部、經濟部、國發會等13個部會聯手，加上台南市政府，中央與地方攜手打造。其中C區的資安暨智慧科技研發大樓與旁邊的台灣智駕測試實驗室，距離高鐵台南站與台鐵沙崙站步行僅五分鐘路程，交通非常便利。台灣智駕測試實驗室已於2019年2月啟用，目前依據無人載具科技創新實驗條例，已完成國內17輛自駕車性能測試，讓這些自駕車可以申請開放道路實驗，以更貼近實際交通環境需求，進一步帶動台灣自駕車整車或零組件發展的動能。

國研院希望藉由這一系列合作備忘錄之簽訂，國研院期望簽約廠商能進駐資安暨智慧科技研發大樓，攜手共同讓台南沙崙智慧綠能科學城成為台灣資安暨智慧科技的研發重鎮，並且成為台灣走向未來世代產業的重要起點。

(工商 )