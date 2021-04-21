【愛傳媒左化鵬專欄】台灣曾經宣布獨立，獨立未及半年，曾經推選總統，就任不到半月。台灣民主國的大夢，如夢幻泡影，如露亦如電。

甲午戰敗，1895乙未年4月17日，無能的滿清，被日本逼迫簽訂了馬關條約，將台灣、澎湖割讓給日本。

隔月，倭人即迫不及待的兵分三路，由北川宮能久親王、貞愛親王和乃木希典中將，率軍越洋而來，侵佔台灣。

孤臣孽子，滿腔悲憤。被祖國遺棄的台灣民眾，不願當倭人順民。於是立刻宣布獨立。合議推舉當時的「台灣巡撫承宣佈政使」唐景崧，為「台灣民主國」總統。

5月23日，發表獨立宣言，5月25日，舉行總統就職典禮。定都台北，國號「永清」，國旗是「藍地黃虎旗」。當時的副總統兼義勇軍統領是丘逢甲。大將軍劉永福，台灣富商板橋的林維源，被推舉為議長。

林維源是精明的商人，感到苗頭不對，拒絕上任，他敲敲算盤，捐銀四萬兩，快閃走人，舉家遷往廈門。其他內閣官員的名單，族繁不及備載。

史載，當時台灣的情況是「台灣島為民主國，官吏皆由民選，一切政務秉公處理」。

5月23日，總統就職大典，盛況空前。是日也，天朗氣清，惠風和暢。16名秀才，肩扛四角香輿中的銀鐫國璽一「民主國之寶印」，由「藍地黃虎旗」為前導，一路敲鑼打鼓，浩浩蕩蕩，將國璽恭送到撫署。百官羅列，禮砲21響聲中，唐景崧身著朝服，面向祖國，二跪六叩首，大哭成禮。

禮成，亞洲第一個民主國，於焉誕生。各國駐臺洋商兵艦也鳴砲慶賀。

唐景崧上任4天，才要過總統大癮，北白川宮能久的狼虎之師，已經從鹽寮登陸（現核四廠附近），一路勢如破竹，6月3日攻陷基隆，兵臨臺北城下。

烏雲蔽日，波濤洶湧，趕快見風轉舵，相隔不到數日，鹿港商人辜顯榮，美國記者大衛森，英商多莫孫，德商奧利，就忙不迭的趕到基隆，要幫助日軍，順利進入臺北城，爭先搶拔頭功。

風聲鶴唳，6月6日，就在日軍進城前夕，台灣民主國大總統唐景崧，咬牙切齒，悲憤填膺，脫下了朝服，收拾好細軟，溜之乎也。

他老兄喬裝成黃牙老婦，逃至滬尾（淡水），搭德國運煤輪船（打鴨號），乘鴨浮於海，逃往廈門，從此，茫茫人海，不知所終。

同年、同月、同日、同時，副總統兼義勇軍統領丘逢甲，也因時勢所迫，腳底抹油，溜之大吉。

他逃到土角崛（梧棲港），搭船到廣州。他說：「此非不戰而逃也，此地非葬身之地」。他立於船首，回望家園，黯然神傷，賦詩一首：

宰相有權能割地，

孤臣無力可回天，

扁舟去作鴟夷子，

回首河山意黯然。

這首名詩言淺意賅，容易朗朗上口，因此深植人心。丘副總統也因之成了「愛國詩人」「抗日戰士」。二二八公園，特為他建亭紀念，也有大學，以他命名，以示榮光。

唐景崧和丘逢甲出走後，大將軍劉永福責無旁貸，一肩扛起「台灣民主國」第二任總統的大任。北台灣各地相繼失守，他移師台南．鳳山。

率殘兵剩勇「黑騎軍子弟兵」，繼續抗日。這位曾讓法國人聞風喪膽的一代名將。自知不敵所向披靡的日軍，二度向樺山資紀求和不成，10月19日深夜，他效法前賢，學唐景崧喬裝成老嫗，抱著一隻汪汪叫的小狗，從安平港，搭英輪「泰力士號」，棄職潛逃回廣西老家。

此事喧騰一時，鬧成國際笑話，他的事蹟，在台灣民間成了一句「阿婆仔弄港」或「婆弄港」的俚語。

不久前，在廣西欽州一處荒山上，發現一坏黃土，細看碑文，原來就是劉永福的孤墳。唉，「千里孤墳，無處話淒涼。」

唐景崧落跑的翌日，日軍耀武揚威進入臺北城。其後，貞愛親王率軍從中部布袋嘴登陸，乃木希典從南部枋寮登陸，南北進擊，中間突破。10月劉永福又落跑，全臺淪陷。

日本首任台灣總督樺山資紀，於當年11月18日，向京都大本營報告「全島悉予平定」，「500多人負傷，164人戰死，另有數千人染疾而亡」。

自此，台灣開始被日本殖民50年。所謂的台灣民主國，船過水無痕，春秋大夢，曇花一現。只留下一面「藍地黃虎旗」，供後人憑弔懷想。

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)