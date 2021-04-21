台大醫院心房顫動治療邁向新里程碑！2015年在志玲姊姊慈善基金會捐贈下，台大兒童醫院率先引進心臟冷凍消融儀，後來陸續擴及成人病患，讓電燒治療風險高的心律不整患者都能接受冷凍消融導管治療。

台大醫院內科部心臟血管科主治醫師林亮宇教授表示，2015年到2018年間，陸續治療了大約100名病人，小兒心律不整患者受惠最大，因為他們心臟結構較小，若非以冷凍消融治療，很高機會會導致正常傳導途徑遭電燒破壞。

林亮宇教授補充，有鑑於冷凍消融導管成效理想，2018年臺大醫院本院也引進了冷凍消融儀，進一步擴大成人患者治療，當年已有200台手術，2019年，臺大醫院新竹分院也同步引進，累計300台手術，預計今年(2021)，合計將達成500台手術里程碑。

●冷凍消融球囊 縮短手術時間、避免傷害正常心跳傳導路徑

過去心房顫動的電燒手術治療效果佳，不過手術時間約3-5小時，若病人沒有麻醉，熱能會引起疼痛，甚至患處與正常心跳傳導路徑過於接近，也可能傷害正常迴路，考驗醫師技術。

林亮宇教授對此指出，冷凍消融球囊處理肺靜脈時，透過低溫可以有效區隔肺靜脈的電傳導和左心房的電傳導。(圖/健康醫療網提供)

至於冷凍消融球囊手術，林亮宇教授說明，讓手術時間縮短至平均1-2小時；若病人的狀態不允許全身麻醉，冷凍消融球囊手術也不會引起病人疼痛。此外，手術進行時，是利用冷凍的球囊創造一條連續的傷痕來隔絕異常的電生理訊號，所以消融的效果很平均，更減少波及正常組織的機率，都是很大的進展，尤其廣泛用於心臟較小的兒童患者。

●陣發性心房顫動 消融球囊治療效果好

針對成人的陣發性心房顫動，8成是受肺靜脈異常訊號影響，林亮宇教授解釋，肺靜脈將血液導入左心房時，肺靜脈的異常電訊號也可能影響左心房的運作，進而產生心房顫動。

林亮宇教授對此指出，冷凍消融球囊處理肺靜脈時，透過低溫可以有效區隔肺靜脈的電傳導和左心房的電傳導，「肺靜脈異常的訊號，就不會干擾左心房的正常運轉，針對肺靜脈訊號引發的成人陣發性心房顫動，冷凍消融球囊可以有效減少發生率。」

醫師分享，曾有一名60歲大學教師，常常半夜陣發性心房顫動發作，冷汗直流，心跳每分飆破160下，常常跑急診，使用多種藥物都無法控制，所幸經冷凍消融球囊手術治療後，近來都沒有復發。

●傳統電燒效果也不錯 交給醫師專業評估

雖然冷凍消融球囊有諸多優點，不過傳統電燒對於心房顫動仍是重要治療手段，林亮宇教授強調，針對心房顫動，目前傳統電燒與冷凍消融球囊手術的效果相當，不過電燒破壞不正常傳導路徑的效果還是較快，若是操作經驗豐富的醫師，更可以縮短手術時間。

●心房顫動導管手術後 3個月內仍要規律服藥

無論冷凍消融導管或是傳統電燒手術，視心臟結構分別都有適用族群，患者應與醫師充分溝通，經專業評估後再決定適合自己的療法。醫師提醒，心房顫動導管手術後，組織發炎破壞，短期可能還會有心臟亂跳的跡象，3個月內仍要規律服藥，降低心律不整的風險，輔助發揮最好治療成效。

(中時新聞網)