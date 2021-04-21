英籍郝姓男子表示，AZ疫苗是英國發明的，自己身為英國人，並不擔心疫苗副作用的問題。（姜霏攝）

自費AZ疫苗21日正式開打，部立桃園醫院19日預約時大爆滿，不到半小時2門診全數額滿，21日下午衛教中心大排長龍，桃園醫院表示本週僅有2門診，共有245名民眾預約掛號，下週則開放每天都有疫苗門診，院方也備好足夠的劑量，提供民眾接種疫苗服務。

桃園醫院21日下午2時準時開打自費疫苗，不少民眾下午1時就紛紛前往衛教中心排隊，英國籍郝姓男子與太太一同來接種疫苗，他表示，因英國有事情要處理，小孩也都在英國，現在終於有疫苗可以打了，或許之後英國會修改檢疫政策，縮短檢疫期限，談到是否畏懼疫苗副作用，他坦言AZ疫苗是由英國出產的，因此身為英國人的他對於疫苗相當有信心。

許姓男子則認為，院方預約、報到的時間都沒有一定的標準，令他迷迷糊糊，甚至打了3天的電話給醫院，而他也是因為要去大陸做國際貿易，有出國的需求才會想要打疫苗，坦言若是不用出國也根本不會想打，疫苗的風險性、實質性都是一大問題，另會打疫苗的主要原因，也是期盼接種完畢後可以縮短檢疫時間。

桃醫護理長郭昭岑表示，21日是第一天開放自費施打，總共報名人數有245人，現場接種狀況十分踴躍，下禮拜每天的下午都有開放自費門診，會持續讓民眾預約，預估場場都會爆滿，院方已備好上千劑的疫苗讓民眾施打。

(中時 )