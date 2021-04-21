新冠肺炎疫苗開打後，出現「公費冷淡、自費踴躍」兩樣情，高市議員曾俊傑21日質詢時，要求市府鼓勵第一線防疫人員儘可能前往接種，且對於自費部分，要提供充足的疫苗滿足熱烈預約登記的市民，藉此才能建構有效的防疫網。

曾俊傑表示，新冠肺炎公費疫苗自3月22日開始接種，但截至17日，卻僅打了1成約3.2萬劑，可說相當冷淡，然而為了鼓勵公費接種，高雄市民生醫院甚至還舉辦疫苗接種競賽，以各科室施打率為依據進行評比，被批評是變相強迫醫護接種疫苗。而在民眾自費接種的情況正好相反，從19日開始受理民眾預約，但全台31間受理醫院都「秒殺」，首日就全部爆滿。

曾俊傑認為，公費接種無法強制實施，但高雄市應要找出原因並解決，來提升相關防疫人員的接種率，至於出現預約爆滿的自費接種，他要求衛生局要協調提高自費接種能量，讓有意要自費接種的民眾都有疫苗可打。

高市府衛生局長黃志中表示，高雄市公費疫苗有1萬2000劑，目前只打了6000劑左右，公費接種率不高，可能是與疫苗副作用多有關，而在自費部分，高雄市原本預定每日接種120人，但因為民眾施打意願相當高，協調後已經增加到每日200人，高雄市會努力讓有意自費接種的市民都有疫苗可打。

(中時 )