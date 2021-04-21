34歲大陸人氣女星楊冪擁有精緻五官和火辣身材，加上演技精湛，出演的戲劇《小時代》、《三生三世十里桃花》等都有超高收視，被譽為流量女王，一舉一動都是熱搜焦點，日前有民眾在上海街頭捕獲楊冪的身影，她和郭敬明站在路邊，一雙纖細的大長腿再度引起熱議。

從網友曝光的照片中能看到，楊冪身穿寬鬆的帽T，下身失蹤露出一雙筆直纖細的長腿，而郭敬明則戴著棒球帽，全身包緊緊，2人站在路邊低頭滑手機，身旁還有其他工作人員，似乎是在等待車子來接送，然而郭敬明站在167公分的楊冪身旁，身高卻形成強烈對比，也意外掀起討論。

楊冪和郭敬明在路邊的身影被捕捉。(圖/翻攝自新浪娛樂)

不少網友狂讚楊冪的好身材，「老婆多吃點！」、「姐姐美貌絕了」、「繼續保持啊」、「宇宙無敵第一超級大美女」、「老婆好美啊！！腿長大美女」、「美冪也太好看了吧，這大長腿」、「今日份大長腿我收下了」、「真的好好看，腿也好細」、「這個腿！」

楊冪的長腿再度引發關注。(圖/翻攝自新浪娛樂)

然而也有人忍不住吐槽，號稱身高155公分的郭敬明，站在楊冪旁邊就像個小矮人，差了她幾乎整個頭的高度，身材比例太懸殊，「郭敬明的小個」、「郭敬明簡直就是個路人甲，身高不超過1米4，怎麼那麼畸形啊」、「郭敬明是侏儒？」，過去郭敬明的身高就曾引起爭議，當時還有網友推敲出他的真實身高應該是148公分。

(中時新聞網)