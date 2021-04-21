34歲大陸人氣女星楊冪擁有精緻五官和火辣身材，加上演技精湛，出演的戲劇《小時代》、《三生三世十里桃花》等都有超高收視，被譽為流量女王，一舉一動都是熱搜焦點，日前有民眾在上海街頭捕獲楊冪的身影，她和郭敬明站在路邊，一雙纖細的大長腿再度引起熱議。
從網友曝光的照片中能看到，楊冪身穿寬鬆的帽T，下身失蹤露出一雙筆直纖細的長腿，而郭敬明則戴著棒球帽，全身包緊緊，2人站在路邊低頭滑手機，身旁還有其他工作人員，似乎是在等待車子來接送，然而郭敬明站在167公分的楊冪身旁，身高卻形成強烈對比，也意外掀起討論。
不少網友狂讚楊冪的好身材，「老婆多吃點！」、「姐姐美貌絕了」、「繼續保持啊」、「宇宙無敵第一超級大美女」、「老婆好美啊！！腿長大美女」、「美冪也太好看了吧，這大長腿」、「今日份大長腿我收下了」、「真的好好看，腿也好細」、「這個腿！」
然而也有人忍不住吐槽，號稱身高155公分的郭敬明，站在楊冪旁邊就像個小矮人，差了她幾乎整個頭的高度，身材比例太懸殊，「郭敬明的小個」、「郭敬明簡直就是個路人甲，身高不超過1米4，怎麼那麼畸形啊」、「郭敬明是侏儒？」，過去郭敬明的身高就曾引起爭議，當時還有網友推敲出他的真實身高應該是148公分。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。