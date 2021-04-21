全球第四大DRAM大廠南亞科（2408）今（21日）與森崴能源（6806）子公司富威電力達成綠電採購簽約儀式，由南亞科總經理李培瑛及富威電力董事長胡惠森共同出席簽署，預計今（2021年）年轉供252萬度綠電，明年轉供788萬度綠電，逐年實現計畫性綠電目標，本次合作將可減少約5,293.6公噸CO2（二氧化碳當量）排放量，相當於種植44萬顆樹木，約可供應3000戶家庭一年之用電。

富威電力2019年成立、同年12月取得再生能源售電業執照，去（2020年）年完成首批再生能源轉供。富威電力初期以母公司森崴能源作為售電案源，發電類型遍及太陽光電、風力及水力發電等，擁有穩定的再生能源來源，並以此作為建構綠電交易平台的基礎，持續導入多項數位技術，提供客戶一站式的綠電交易流程。

森崴能源為正崴集團子公司，長期耕耘再生能源產業，從再生能源案場規劃、建置、運維，預計2025年以前建置1000MW再生能源，將事業版圖由發電拓展至能源整合服務業務；而子公司富威電力也結合自身節能與儲能專業，提供完善的能源整合服務，並致力打造「綠電大平台」，提供值得信賴且便捷的綠電交易與再生能源憑證買賣服務，這也是台塑集團旗下南亞科技選定富威電力合作的原因。

南亞科作為全球第四大DRAM公司，其營運據點與廠區皆坐落於台灣，因產業特性需透過大量電力能源來維持生產所需的能耗，其廠區亦屬再生能源發展條例所規範之「用電大戶」，須在2025年達成再生能源義務目標之策略布局。

(時報資訊)